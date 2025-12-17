 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Cambios en la Policía

Quiénes son desde hoy los 17 jefes y subjefes departamentales en Entre Ríos

Tras el decreto del Poder Ejecutivo provincial, quedaron confirmados los cambios de autoridades en la Policía entrerriana. Qué jefes y subjefes siguen y quiénes ocuparán nuevos cargos en la Departamentales. El personal que pasa a retiro y otros detalles.

17 de Diciembre de 2025
Quiénes son desde hoy los 17 jefes y subjefes departamentales en Entre Ríos
Quiénes son desde hoy los 17 jefes y subjefes departamentales en Entre Ríos

Tras el decreto del Poder Ejecutivo provincial, quedaron confirmados los cambios de autoridades en la Policía entrerriana. Qué jefes y subjefes siguen y quiénes ocuparán nuevos cargos en la Departamentales. El personal que pasa a retiro y otros detalles.

El Poder Ejecutivo provincial dispuso una amplia reestructuración en la Policía de Entre Ríos y confirmó los cambios de autoridades en jefaturas departamentales y áreas estratégicas de la fuerza. Las modificaciones comenzaron a regir desde hoy y fueron formalizadas mediante un decreto refrendado por el Ministerio de Seguridad y Justicia.

 

Según se indicó en los considerandos de la medida, los cambios respondieron a “estrictas razones de servicio” y tuvieron como objetivo optimizar el funcionamiento de la institución policial en beneficio de la comunidad. La iniciativa fue promovida por la Jefatura de Policía y se encuadró en lo establecido por la Ley N° 5.654 y el Reglamento General de Policía.

La reestructuración incluyó relevos, nuevas designaciones y pases a retiro de oficiales superiores, además de modificaciones en direcciones generales y en las jefaturas y subjefaturas departamentales de toda la provincia.

Qui&eacute;nes son desde hoy los 17 jefes y subjefes departamentales en Entre R&iacute;os
Quiénes son desde hoy los 17 jefes y subjefes departamentales en Entre Ríos

Personal que pasa a retiro

Directores

-César Daniel Primo

-María de los Ángeles Facciano

-Alexis Eduardo Rotundo

-Miriam Alejandra Cabello del Campo

-Eduardo Rafael Godoy

-Luis Martín Gaillard

 

Subdirectores

-Griselda Noemí Medina

-Andrés Washington Godoy

-Ramiro Roberto Frank

 

Jefes departamentales

-Cristian Daniel Zapata

-Danilo Silva Parodi

 

Subjefe departamental

Eduardo José Bertoli

Polic&iacute;a de Entre R&iacute;os
Policía de Entre Ríos

Jefaturas departamentales

-Colón

Jefe: Héctor Leonardo Martínez

Subjefe: Juan Martín Furlong

 

-Nogoyá

Jefe: Cristian Humberto Koch

Subjefe: Walter Adrián Giordano

 

-Concordia

Jefe: José María Rosatelli

Subjefa: Liliana Graciela Miño

 

-La Paz

Jefe: Carlos Ariel Schmunk

Subjefe: Cristian Eduardo Cinquini

 

-Diamante

Jefe: Mario Gregorio Celis

Subjefe: Sebastián Marcelo Rivasseau

 

-Paraná

Jefe: Hernán Walter Góngora

Subjefe: Juan Pablo Claucich

 

-Federal

Jefe: Daniel Marcelo Della Giustina

Subjefe: José Luis Luna

 

-Tala

Jefe: Lucio Martín Cepeda

Subjefa: Etelvina Raquel Piccini

 

-Federación

Jefe: Luis Cristian Valdez Puente

Subjefe: Marcos Misael Pereyra

 

-Uruguay

Jefe: Esteban Darío Allegrini

Subjefe: Jorge Javier Leiva

 

-Feliciano

Jefe: Romualdo Javier Ramírez

Subjefe: Diego Gustavo Wasinger

 

-Victoria

Jefe: Roberto Carlos Jesús Donda

Subjefe: Ricardo Daniel Ríos

 

-Gualeguay

Jefa: Gabriela Vanina Bruna

Subjefe: Mauricio Ariel Ferreyra

 

-Villaguay

Jefe: Cristian Javier Reisenauer

Subjefe: Santiago Cerda Cáceres

 

-Gualeguaychú

Jefe: Ramiro Urroz Denaday

Subjefe: Mauricio Oscar Asler

 

-San Salvador

Jefe: Leonardo Alfredo Morales

Subjefe: Darío Martín Schwindt

 

-Islas

Jefe: Héctor Esteban Riquelme

Subjefe: Victorio Oscar Pérez

 

Polic&iacute;a de Entre R&iacute;os- foto ilustrativa
Policía de Entre Ríos- foto ilustrativa

Direcciones generales

Dirección General de Operaciones y Seguridad

Director: Diego Martín Cabello Del Campo

Subdirector: Martín Ramón Tello

 

Dirección General Departamentales Paraná

Director: Jorge Andrés Sosa

Subdirector: José María Pérez

 

Dirección General Departamentales Uruguay

Director: Jorge Alberto Moreyra

Subdirector: Luis Alberto Báez

 

Dirección General de Ayudantía, Planeamiento y Desarrollo Estratégico

Directora: Fabiola Andrea Butala Farber

Subdirector: Mariano Andrés Vecchio

 

Dirección General de Administración y Logística

Directora: Stella Maris Jacob

Subdirector: Miguel Eduardo Retegui

 

Dirección General de Personal

Director: Adalberto Raúl Menescardi

Subdirectora: Rita Carolina Rivero

 

Dirección General de Institutos Policiales

Director: Jorge Alberto Gajardo

Subdirectora: María del Rosario Cornejo

 

Dirección General de Policía Científica

Director: Ricardo Galliussi

Subdirector: Alberto Martín Grinovero

 

Dirección General de Prevención y Seguridad Vial

Director: Marcelo Horacio Gómez

Subdirector: Juan Carlos Nichea

 

Dirección General de Asuntos Internos

Director: Pedro Alfredo Silva

Subdirectora: Sonia Mariela Capellino

 

Dirección General de Drogas Peligrosas

Director: Claudio Benito Passadore

Subdirector: Pablo Gastón Preisz Casas

 

Dirección General de Prevención de Delitos Rurales

Director: Cristian Andrés Allegrini

Subdirector: Horacio Raúl Ludi

 

Dirección General de Investigaciones e Inteligencia Criminal

Director: Horacio Amílcar Blasón

Subdirector: Claudio Martínez

Temas:

Entre Ríos Ministerio de Seguridad
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso