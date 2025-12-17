Quiénes son desde hoy los 17 jefes y subjefes departamentales en Entre Ríos

Tras el decreto del Poder Ejecutivo provincial, quedaron confirmados los cambios de autoridades en la Policía entrerriana. Qué jefes y subjefes siguen y quiénes ocuparán nuevos cargos en la Departamentales. El personal que pasa a retiro y otros detalles.
El Poder Ejecutivo provincial dispuso una amplia reestructuración en la Policía de Entre Ríos y confirmó los cambios de autoridades en jefaturas departamentales y áreas estratégicas de la fuerza. Las modificaciones comenzaron a regir desde hoy y fueron formalizadas mediante un decreto refrendado por el Ministerio de Seguridad y Justicia.
Según se indicó en los considerandos de la medida, los cambios respondieron a “estrictas razones de servicio” y tuvieron como objetivo optimizar el funcionamiento de la institución policial en beneficio de la comunidad. La iniciativa fue promovida por la Jefatura de Policía y se encuadró en lo establecido por la Ley N° 5.654 y el Reglamento General de Policía.
La reestructuración incluyó relevos, nuevas designaciones y pases a retiro de oficiales superiores, además de modificaciones en direcciones generales y en las jefaturas y subjefaturas departamentales de toda la provincia.
Personal que pasa a retiro
Directores
-César Daniel Primo
-María de los Ángeles Facciano
-Alexis Eduardo Rotundo
-Miriam Alejandra Cabello del Campo
-Eduardo Rafael Godoy
-Luis Martín Gaillard
Subdirectores
-Griselda Noemí Medina
-Andrés Washington Godoy
-Ramiro Roberto Frank
Jefes departamentales
-Cristian Daniel Zapata
-Danilo Silva Parodi
Subjefe departamental
Eduardo José Bertoli
Jefaturas departamentales
-Colón
Jefe: Héctor Leonardo Martínez
Subjefe: Juan Martín Furlong
-Nogoyá
Jefe: Cristian Humberto Koch
Subjefe: Walter Adrián Giordano
-Concordia
Jefe: José María Rosatelli
Subjefa: Liliana Graciela Miño
-La Paz
Jefe: Carlos Ariel Schmunk
Subjefe: Cristian Eduardo Cinquini
-Diamante
Jefe: Mario Gregorio Celis
Subjefe: Sebastián Marcelo Rivasseau
-Paraná
Jefe: Hernán Walter Góngora
Subjefe: Juan Pablo Claucich
-Federal
Jefe: Daniel Marcelo Della Giustina
Subjefe: José Luis Luna
-Tala
Jefe: Lucio Martín Cepeda
Subjefa: Etelvina Raquel Piccini
-Federación
Jefe: Luis Cristian Valdez Puente
Subjefe: Marcos Misael Pereyra
-Uruguay
Jefe: Esteban Darío Allegrini
Subjefe: Jorge Javier Leiva
-Feliciano
Jefe: Romualdo Javier Ramírez
Subjefe: Diego Gustavo Wasinger
-Victoria
Jefe: Roberto Carlos Jesús Donda
Subjefe: Ricardo Daniel Ríos
-Gualeguay
Jefa: Gabriela Vanina Bruna
Subjefe: Mauricio Ariel Ferreyra
-Villaguay
Jefe: Cristian Javier Reisenauer
Subjefe: Santiago Cerda Cáceres
-Gualeguaychú
Jefe: Ramiro Urroz Denaday
Subjefe: Mauricio Oscar Asler
-San Salvador
Jefe: Leonardo Alfredo Morales
Subjefe: Darío Martín Schwindt
-Islas
Jefe: Héctor Esteban Riquelme
Subjefe: Victorio Oscar Pérez
Direcciones generales
Dirección General de Operaciones y Seguridad
Director: Diego Martín Cabello Del Campo
Subdirector: Martín Ramón Tello
Dirección General Departamentales Paraná
Director: Jorge Andrés Sosa
Subdirector: José María Pérez
Dirección General Departamentales Uruguay
Director: Jorge Alberto Moreyra
Subdirector: Luis Alberto Báez
Dirección General de Ayudantía, Planeamiento y Desarrollo Estratégico
Directora: Fabiola Andrea Butala Farber
Subdirector: Mariano Andrés Vecchio
Dirección General de Administración y Logística
Directora: Stella Maris Jacob
Subdirector: Miguel Eduardo Retegui
Dirección General de Personal
Director: Adalberto Raúl Menescardi
Subdirectora: Rita Carolina Rivero
Dirección General de Institutos Policiales
Director: Jorge Alberto Gajardo
Subdirectora: María del Rosario Cornejo
Dirección General de Policía Científica
Director: Ricardo Galliussi
Subdirector: Alberto Martín Grinovero
Dirección General de Prevención y Seguridad Vial
Director: Marcelo Horacio Gómez
Subdirector: Juan Carlos Nichea
Dirección General de Asuntos Internos
Director: Pedro Alfredo Silva
Subdirectora: Sonia Mariela Capellino
Dirección General de Drogas Peligrosas
Director: Claudio Benito Passadore
Subdirector: Pablo Gastón Preisz Casas
Dirección General de Prevención de Delitos Rurales
Director: Cristian Andrés Allegrini
Subdirector: Horacio Raúl Ludi
Dirección General de Investigaciones e Inteligencia Criminal
Director: Horacio Amílcar Blasón
Subdirector: Claudio Martínez