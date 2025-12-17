Donación de órganos, en cifras históricas: el desafío es “avanzar hacia los trasplantes en Entre Ríos”

El sistema de procuración y trasplante en Argentina alcanzó durante el último año cifras históricas, con un total de 4.497 pacientes trasplantados en todo el país, superando los valores registrados antes de la pandemia. Así lo informó a Elonce la titular del Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de Entre Ríos (Cucaier), Rosana Dappen, al realizar un balance anual de la actividad.

Según detalló la funcionaria, del total de trasplantes realizados, más de 2.300 correspondieron a órganos y más de 2.100 a tejidos, lo que representó “el mayor número de procesos en lo que va de la actividad de procuración y trasplante”. En ese sentido, sostuvo que “este año el sistema de procuración y trasplante ha tenido su año récord en función de números, superando los valores pre-pandemia, lo cual es muy bueno”.

Dappen explicó que estos resultados permitieron concretar que miles de personas accedieran a un trasplante que impactó directamente en su salud y en su entorno familiar. “Esto nos dio la posibilidad de que a esta altura del año podamos concretar que 4.497 pacientes fueron trasplantados en el país”, afirmó.

Trasplantes pediátricos

Dentro del balance, la titular del Cucaier resaltó especialmente la cantidad de procedimientos realizados en pacientes pediátricos. Precisó que “de todos los procesos, 291 trasplantes se realizaron en pacientes pediátricos, lo cual es también una cifra muy alentadora para el sistema y todas las familias”.

Rosana Dappen, titular de Cucaier (foto Elonce)

En relación con estos datos, Dappen remarcó que “son cifras históricas” y destacó el impacto que los trasplantes generan en la vida de las personas. “Valoramos que todos los pacientes tuvieron la posibilidad de salvar su vida, mejorar su calidad de vida y el impacto que esto genera en las familias siempre es muy alentador y promisorio para proyectar también”, expresó.

Planificación y objetivos

Durante su exposición, la funcionaria hizo referencia a la última reunión de la Comisión Federal de Trasplante (Cofetra), donde se trabajó en la planificación estratégica para el período 2026-2028, que contempla dos objetivos centrales vinculados al fortalecimiento del sistema.

El primero está relacionado con la accesibilidad al trasplante. “Nuestro compromiso ineludible es mejorar el proceso de inscripción a lista de espera para trasplante para que los pacientes tengan un acceso más rápido y beneficioso”, señaló.

El segundo eje apunta a sostener y ampliar los niveles alcanzados. En ese marco, Dappen indicó que se continuará “reforzando todas las líneas de trabajo en el sistema sanitario para mantener y aumentar esos números de procesos de procuración de órganos y tejidos”.

Desafíos en Entre Ríos

En cuanto a la situación provincial, la titular del Cucaier mencionó que uno de los principales desafíos es avanzar en la realización de trasplantes dentro de Entre Ríos. “Los nuevos desafíos son los de generar y propiciar el trasplante en la provincia, que es una asignatura pendiente y si bien tenemos pasos adelantados, será un proceso que anunciarán autoridades provinciales de Salud”, sostuvo.

Asimismo, anticipó que se están llevando adelante acciones para consolidar el sistema público. “Estamos haciendo todos los pasos necesarios para que se afiance el sistema de trasplante público en la provincia”, afirmó.

Agradecimiento a las familias donantes

Finalmente, Dappen expresó su reconocimiento a las familias de las personas donantes y al trabajo sostenido del sistema. “Agradecemos infinitamente a las familias de todas las personas que fueron donantes en este año y en los años en los que nos antecedieron”, manifestó. En ese sentido, subrayó que se trata de una práctica que requiere el compromiso de toda la sociedad. “Es una práctica que no depende solo de la labor médica, sino también de un consenso social que está bastante avanzado pero que seguimos necesitando, porque es una práctica que necesita de la solidaridad y de la comprensión de toda la sociedad”, concluyó.