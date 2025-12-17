 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Entre Ríos dio un paso clave con la sanción de la ley de Mecenazgo Deportivo

La ley de Mecenazgo Deportivo, aprobada por unanimidad en la Legislatura entrerriana, promueve la inversión privada en el deporte y acompaña a clubes, deportistas y proyectos deportivos en todo el territorio provincial.

17 de Diciembre de 2025
Entre Ríos celebró la sanción de la ley de Mecenazgo Deportivo, una herramienta orientada a fortalecer el desarrollo del deporte a partir de la articulación entre el Estado y el sector privado.

 

La normativa establece un régimen de promoción que permitirá canalizar aportes privados hacia proyectos deportivos, clubes, instituciones y deportistas, con beneficios fiscales para quienes acompañen iniciativas registradas y evaluadas por el Estado provincial.

 

Desde la Secretaría General de la Gobernación, encabezada por Mauricio Colello, se señaló que la ley incorpora una nueva vía de financiamiento para el sistema deportivo provincial, con criterios de transparencia, control y alcance territorial.

Al referirse a la sanción de la norma, Colello expresó: "En Entre Ríos aprobamos por unanimidad la ley de Mecenazgo Deportivo. Se trata de un cambio de paradigma, donde el desarrollo del deporte se construye con el Estado, el sector privado y la sociedad civil trabajando de manera conjunta, con objetivos claros y posibles".

En ese sentido, agregó que se incorpora "una garantía solidaria para que los clubes con mayor estructura acompañen a los más chicos y el crecimiento sea equilibrado en toda la provincia".

 

En ese marco, el secretario de Deportes, Sebastián Uranga, destacó que la norma "representa un paso fundamental para una política deportiva que entiende al deporte como una inversión social y amplía las posibilidades de acompañamiento a clubes, instituciones y deportistas".

 

La ley de Mecenazgo Deportivo se integra al conjunto de programas y acciones que la provincia desarrolla para acompañar a las organizaciones deportivas y facilitar el acceso a recursos destinados a la práctica, la formación y el desarrollo deportivo.

Temas:

Clubes financiamiento Deportes Entre Ríos
