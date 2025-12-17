Cambios en jefaturas y direcciones de la Policía de Entre Ríos: quiénes ocuparán los cargos

El Gobierno provincial dispuso una reestructuración en la Policía de Entre Ríos que incluyó relevos y designaciones en la cúpula de la fuerza y modificaciones en la Jefatura Departamental Paraná. Los cambios rigen desde hoy y fueron justificados por razones de servicio.
El Poder Ejecutivo provincial dispuso una amplia reestructuración en la Policía de Entre Ríos, que incluyó el relevo y la designación de numerosos oficiales jefes superiores en distintas áreas estratégicas de la fuerza. Las modificaciones comenzaron a regir desde hoy y fueron formalizadas a través de un decreto refrendado por el Ministerio de Seguridad y Justicia
Según se indicó en los considerandos de la medida, los cambios respondieron a “estrictas razones de servicio” y tuvieron como objetivo optimizar el funcionamiento de la institución policial en beneficio de la comunidad. La iniciativa fue promovida por la Jefatura de Policía y se encuadró en lo establecido por la Ley N° 5.654 y el Reglamento General de Policía.
Entre los principales relevos se dispuso el cese en funciones de los responsables de direcciones generales clave, como Prevención de Delitos Rurales, Operaciones y Seguridad Pública, Drogas Peligrosas, Asuntos Internos y Ayudantía, Planeamiento y Desarrollo Estratégico. También alcanzó a subdirecciones generales y a numerosas jefaturas y subjefaturas departamentales de distintos puntos de la provincia.
En paralelo, el decreto estableció una serie de nuevas designaciones para cubrir esos cargos. En ese marco, oficiales jefes y superiores pasaron a ocupar direcciones generales, subdirecciones y jefaturas departamentales, en algunos casos con traslados desde otras dependencias policiales.
La norma precisó que los directores generales fueron designados por el Poder Ejecutivo a propuesta del Jefe de Policía, conforme a lo previsto por la legislación vigente, al igual que los subdirectores y las autoridades departamentales. Previamente, se evaluaron los legajos personales de los oficiales involucrados y se contó con dictámenes favorables de las áreas jurídicas de la Jefatura de Policía y del Ministerio de Seguridad y Justicia.
Las nuevas designaciones en la Policía de Entre Ríos
Direcciones Generales
· Prevención de Delitos Rurales: Comisario Mayor Cristian Andrés Allegrini
· Departamentales del Uruguay: Comisario Mayor Jorge Alberto Moreyra
·Asuntos Internos: Comisario Mayor Pedro Alfredo Silva
·Operaciones y Seguridad Pública: Comisario Mayor Diego Martín Cabello del Campo
· Drogas Peligrosas: Comisario Mayor Claudio Benito Passadore
·Ayudantía, Planeamiento y Desarrollo Estratégico: Comisario Mayor Fabiola Andrea Butala Farber
Subdirecciones Generales
·
Subdirección Gral. de Ayudantía, Planeamiento y Desarrollo Estratégico: Comisario Inspector Mariano Andrés Vecchio
·
Subdirección Gral. Departamentales del Paraná: Comisario Mayor José María Pérez
·
Subdirección Gral. de Drogas Peligrosas: Comisario Inspector Pablo Gastón Preisz Casas
·
Subdirección Gral. de Operaciones y Seguridad Pública: Comisario Mayor Martín Ramón Tello
·
Subdirección Gral. de Asuntos Internos: Comisario Inspector Sonia Mariela Capellino
·
Subdirección Gral. de Administración y Logística: Comisario Inspector Miguel Eduardo Retegui
·
Subdirección Gral. Departamentales del Uruguay: Comisario Mayor Luis Alberto Báez
·
Subdirección Gral. de Institutos Policiales: Comisario Inspector María del Rosario Cornejo
·
Subdirección Gral. de Policía Científica: Comisario Inspector Alberto Martín Grinovero
·
Subdirección Gral. de Prevención de Delitos Rurales: Comisario Inspector Horacio Raúl Ludi
Jefaturas Departamentales
·
Islas: Comisario Inspector Héctor Esteban Riquelme
·
Feliciano: Comisario Mayor Romualdo Javier Ramírez
·
Tala: Comisario Inspector Lucio Martín Cepeda
·
Federal: Comisario Inspector Daniel Marcelo Della Giustina
·
La Paz: Comisario Mayor Carlos Ariel Schmunk
·
Gualeguaychú: Comisario Inspector Ramiro Urroz Denaday
·
Victoria: Comisario Inspector Roberto Carlos Jesús Donda
·
Paraná: Comisario Inspector Hernán Walter Góngora
·
Colón: Comisario Inspector Héctor Leonardo Martínez
·
Federación: Comisario Inspector Luis Cristian Valdez Puente
Subjefaturas Departamentales
·
Federación: Comisario Inspector Marcos Misael Pereyra
·
Federal: Comisario Inspector José Luis Luna
·
Gualeguaychú: Comisario Inspector Mauricio Oscar Asler
·
Feliciano: Comisario Inspector Diego Gustavo Wasinger
·
Victoria: Comisario Inspector Ricardo Daniel Ríos
·
Gualeguay: Comisario Inspector Mauricio Ariel Ferreyra
·
Paraná: Comisario Inspector Juan Pablo Claucich
·
Colón: Comisario Inspector Juan Martín Furlong
·
San Salvador: Comisario Inspector Darío Martín Schwindt