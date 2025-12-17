 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales

Cambios en jefaturas y direcciones de la Policía de Entre Ríos: quiénes ocuparán los cargos

El Gobierno provincial dispuso una reestructuración en la Policía de Entre Ríos que incluyó relevos y designaciones en la cúpula de la fuerza y modificaciones en la Jefatura Departamental Paraná. Los cambios rigen desde hoy y fueron justificados por razones de servicio.

17 de Diciembre de 2025
Cambios en jefaturas y direcciones de la Policía de Entre Ríos: quienes ocuparán los cargos
Cambios en jefaturas y direcciones de la Policía de Entre Ríos: quienes ocuparán los cargos

El Gobierno provincial dispuso una reestructuración en la Policía de Entre Ríos que incluyó relevos y designaciones en la cúpula de la fuerza y modificaciones en la Jefatura Departamental Paraná. Los cambios rigen desde hoy y fueron justificados por razones de servicio.

El Poder Ejecutivo provincial dispuso una amplia reestructuración en la Policía de Entre Ríos, que incluyó el relevo y la designación de numerosos oficiales jefes superiores en distintas áreas estratégicas de la fuerza. Las modificaciones comenzaron a regir desde hoy y fueron formalizadas a través de un decreto refrendado por el Ministerio de Seguridad y Justicia

 

Según se indicó en los considerandos de la medida, los cambios respondieron a “estrictas razones de servicio” y tuvieron como objetivo optimizar el funcionamiento de la institución policial en beneficio de la comunidad. La iniciativa fue promovida por la Jefatura de Policía y se encuadró en lo establecido por la Ley N° 5.654 y el Reglamento General de Policía.

Polic&iacute;a de Entre R&iacute;os
Policía de Entre Ríos

Entre los principales relevos se dispuso el cese en funciones de los responsables de direcciones generales clave, como Prevención de Delitos Rurales, Operaciones y Seguridad Pública, Drogas Peligrosas, Asuntos Internos y Ayudantía, Planeamiento y Desarrollo Estratégico. También alcanzó a subdirecciones generales y a numerosas jefaturas y subjefaturas departamentales de distintos puntos de la provincia.

 

En paralelo, el decreto estableció una serie de nuevas designaciones para cubrir esos cargos. En ese marco, oficiales jefes y superiores pasaron a ocupar direcciones generales, subdirecciones y jefaturas departamentales, en algunos casos con traslados desde otras dependencias policiales.

 

La norma precisó que los directores generales fueron designados por el Poder Ejecutivo a propuesta del Jefe de Policía, conforme a lo previsto por la legislación vigente, al igual que los subdirectores y las autoridades departamentales. Previamente, se evaluaron los legajos personales de los oficiales involucrados y se contó con dictámenes favorables de las áreas jurídicas de la Jefatura de Policía y del Ministerio de Seguridad y Justicia.

Polic&iacute;a de Entre R&iacute;os - Foto ilustrativa
Policía de Entre Ríos - Foto ilustrativa

Las nuevas designaciones en la Policía de Entre Ríos

Direcciones Generales

· Prevención de Delitos Rurales: Comisario Mayor Cristian Andrés Allegrini

 

· Departamentales del Uruguay: Comisario Mayor Jorge Alberto Moreyra

 

·Asuntos Internos: Comisario Mayor Pedro Alfredo Silva

 

·Operaciones y Seguridad Pública: Comisario Mayor Diego Martín Cabello del Campo

 

· Drogas Peligrosas: Comisario Mayor Claudio Benito Passadore

 

·Ayudantía, Planeamiento y Desarrollo Estratégico: Comisario Mayor Fabiola Andrea Butala Farber

Polic&iacute;a de Entre R&iacute;os
Policía de Entre Ríos

Subdirecciones Generales

·

Subdirección Gral. de Ayudantía, Planeamiento y Desarrollo Estratégico: Comisario Inspector Mariano Andrés Vecchio

 

·

Subdirección Gral. Departamentales del Paraná: Comisario Mayor José María Pérez

 

·

Subdirección Gral. de Drogas Peligrosas: Comisario Inspector Pablo Gastón Preisz Casas

 

·

Subdirección Gral. de Operaciones y Seguridad Pública: Comisario Mayor Martín Ramón Tello

 

·

Subdirección Gral. de Asuntos Internos: Comisario Inspector Sonia Mariela Capellino

 

·

Subdirección Gral. de Administración y Logística: Comisario Inspector Miguel Eduardo Retegui

 

·

Subdirección Gral. Departamentales del Uruguay: Comisario Mayor Luis Alberto Báez

 

·

Subdirección Gral. de Institutos Policiales: Comisario Inspector María del Rosario Cornejo

 

·

Subdirección Gral. de Policía Científica: Comisario Inspector Alberto Martín Grinovero

 

·

Subdirección Gral. de Prevención de Delitos Rurales: Comisario Inspector Horacio Raúl Ludi

 

Polic&iacute;a de Entre R&iacute;os
Policía de Entre Ríos

 

Jefaturas Departamentales

·

Islas: Comisario Inspector Héctor Esteban Riquelme

·

Feliciano: Comisario Mayor Romualdo Javier Ramírez

·

Tala: Comisario Inspector Lucio Martín Cepeda

·

Federal: Comisario Inspector Daniel Marcelo Della Giustina

·

La Paz: Comisario Mayor Carlos Ariel Schmunk

·

Gualeguaychú: Comisario Inspector Ramiro Urroz Denaday

·

Victoria: Comisario Inspector Roberto Carlos Jesús Donda

·

Paraná: Comisario Inspector Hernán Walter Góngora

·

Colón: Comisario Inspector Héctor Leonardo Martínez

·

Federación: Comisario Inspector Luis Cristian Valdez Puente

 

Subjefaturas Departamentales

·

Federación: Comisario Inspector Marcos Misael Pereyra

·

Federal: Comisario Inspector José Luis Luna

·

Gualeguaychú: Comisario Inspector Mauricio Oscar Asler

·

Feliciano: Comisario Inspector Diego Gustavo Wasinger

·

Victoria: Comisario Inspector Ricardo Daniel Ríos

·

Gualeguay: Comisario Inspector Mauricio Ariel Ferreyra

·

Paraná: Comisario Inspector Juan Pablo Claucich

·

Colón: Comisario Inspector Juan Martín Furlong

·

San Salvador: Comisario Inspector Darío Martín Schwindt

Temas:

Gobierno provincial Ministerio de Seguridad
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso