Dictan prisión perpetua por el joven que asesinó a su madre de un disparo e hirió a su padre

Perpetua para el joven que mató a su madre e hirió al padre. El Tribunal Penal Uno de Eldorado (Misiones) dictó la pena de prisión perpetua contra Pablo Schoenfisch, al considerarlo responsable del homicidio de su madre, Faustina Antúnez, y del intento de homicidio de su padre, Arnoldo Schoenfisch. La sentencia se conoció tras la finalización del juicio oral por el ataque ocurrido en mayo de 2020 en una vivienda familiar de la localidad de Santiago de Liniers.

La decisión fue adoptada luego de la deliberación de los magistrados, inmediatamente después de la última audiencia del debate. En esa instancia, el acusado hizo uso de su derecho a pronunciar sus palabras finales y volvió a rechazar la imputación. “No fui quien disparó contra mi madre ni atenté contra mi padre”, manifestó ante el tribunal, al tiempo que sostuvo que no se encontraba en la casa al momento del hecho. Según afirmó, esa noche había permanecido en el domicilio de su abuela. “Quiero que se haga justicia y que se guíen por las pruebas”, agregó antes de conocer la condena.

Durante el juicio, la Fiscalía, representada por el fiscal Federico Rodríguez, sostuvo el pedido de prisión perpetua. El acusador consideró acreditado que el imputado atacó a sus padres mientras dormían. De acuerdo con la hipótesis fiscal, Faustina Antúnez murió como consecuencia de un disparo de arma de fuego efectuado a corta distancia en la cabeza, mientras que Arnoldo Schoenfisch sobrevivió al ataque, aunque sufrió una herida que le provocó la pérdida total de la visión, indicó Misiones on line.

El fiscal afirmó que los testimonios incorporados y las pericias realizadas durante la investigación permitieron reconstruir la secuencia del ataque y descartar la versión defensiva que atribuía el crimen al padre de la familia. También se refirió a elementos secuestrados durante los allanamientos y a declaraciones previas que, a criterio del Ministerio Público, reforzaron la responsabilidad penal del acusado.

Por su parte, la defensa técnica, ejercida por los abogados Fabián De Sá y María Laura Alvarenga, solicitó la absolución por el beneficio de la duda. Los letrados cuestionaron la solidez de las pruebas directas presentadas por la acusación, señalaron presuntas inconsistencias en pericias y procedimientos policiales, y remarcaron la ausencia de rastros genéticos del imputado en el arma utilizada en el ataque.

El proceso judicial se extendió a lo largo de siete audiencias, en las que declararon numerosos testigos y se incorporaron informes periciales, reconstrucciones del hecho y otros elementos probatorios. Durante el desarrollo del debate oral, incluso, una persona fue detenida por presunto falso testimonio, situación que quedó incorporada a la causa.

Con la sentencia, el tribunal dio por probado que Pablo Schoenfisch fue autor del homicidio agravado por el vínculo y el uso de arma de fuego en perjuicio de su madre, y del mismo delito en grado de tentativa contra su padre. Estos hechos derivaron en la imposición de la pena de prisión perpetua, la máxima prevista por el Código Penal para este tipo de delitos.