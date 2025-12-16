Robaron más de 100 vacas a un productor rural de Santa Fe

Un productor agropecuario de la localidad de Santo Domingo, en el departamento Las Colonias, provincia de Santa Fe, denunció el robo de más de 100 animales de su establecimiento rural, con una pérdida económica estimada en alrededor de 145 millones de pesos. El hecho fue advertido durante el proceso de vacunación antiaftosa obligatoria, cuando se reunió la hacienda en los corrales y se constató el faltante.

El denunciante fue identificado como Lucindo Arber, quien explicó que la sustracción incluyó vacas, terneros y novillitos, sobre un plantel total cercano a las 450 cabezas de ganado.

El productor administra un campo de aproximadamente 200 hectáreas, ubicado en una zona cercana al río Salado y a la ruta provincial 80-S. En ese contexto, Arber señaló que una de las hipótesis que se maneja es que los animales hayan sido sacados aprovechando el bajo caudal del río, aunque aclaró que se trata de una posibilidad que forma parte de la investigación.

Las autoridades remarcaron que todavía no se pudo determinar el momento exacto en el que se produjo el robo ni el destino del ganado sustraído.

La denuncia fue radicada ante la Guardia Rural Los Pumas, seccional 11 de Esperanza, con intervención de la delegación La Pelada. Personal policial realizó inspecciones en el establecimiento y verificaciones en campos de la zona de San Justo, al noreste de Santo Domingo, en busca de rastros o movimientos que permitan esclarecer el hecho.

Preocupación del sector

Tras conocerse el caso, la Sociedad Rural de Rosario difundió un comunicado en el que advirtió sobre el aumento de delitos en zonas rurales y reclamó reforzar los controles, patrullajes y sistemas de monitoreo específicos para el ámbito agropecuario. También destacaron la necesidad de una mayor intervención del Ministerio Público de la Acusación para dar respuestas concretas a productores y trabajadores del campo. (La Capital)