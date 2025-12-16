Comerciantes de calle Galán organizan un paseo navideño de compras  

REDACCIÓN ELONCE
Comerciantes y emprendedores impulsan una feria barrial con música, juegos y propuestas gastronómicas. Será este sábado a partir de las 19.
Comerciantes y vecinos impulsan un paseo navideño de compras sobre calle Galán en la ciudad de Paraná, con el objetivo de fortalecer el comercio barrial y generar un espacio de encuentro para las familias.
La propuesta tendrá lugar este sábado, desde las 19, en el tramo comprendido entre Montiel y Coronel Domínguez, con la participación de feriantes, emprendedores y negocios de la zona.
Celeste, comerciante del barrio y una de las impulsoras de la iniciativa, explicó que la idea surgió de manera colectiva. “Esta es una propuesta que nació desde unos comerciantes y vecinos de la zona como para fomentar el negocio barrial”, relató. Según indicó, el barrio San Agustín tiene un fuerte movimiento cotidiano y la intención fue aprovecharlo para potenciar la actividad económica local.
En ese sentido, destacó que la feria estuvo pensada especialmente para emprendedores del barrio. “La idea es que se sumen muchos emprendedores y feriantes, siempre de la zona, porque lo que buscamos es motivar el barrio y que participen todos”, señaló. Además, remarcó la importancia de acompañar a quienes viven de este tipo de iniciativas: “Siempre está bueno apoyar a un feriante, que es el que más la rema”.
El paseo navideño de compras incluirá una propuesta integral para toda la familia con música en vivo, juegos para niños y puestos de comida, además de una amplia variedad de rubros comerciales.