 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Haciendo Comunidad Paseo comercial navideño en el barrio

Comerciantes de calle Galán organizan un paseo navideño de compras  

Comerciantes y emprendedores impulsan una feria barrial con música, juegos y propuestas gastronómicas. Será este sábado a partir de las 19. 

16 de Diciembre de 2025
Paseo navideño de compras en calle Galán
Paseo navideño de compras en calle Galán

REDACCIÓN ELONCE

Comerciantes y emprendedores impulsan una feria barrial con música, juegos y propuestas gastronómicas. Será este sábado a partir de las 19. 

Comerciantes y vecinos impulsan un paseo navideño de compras sobre calle Galán en la ciudad de Paraná, con el objetivo de fortalecer el comercio barrial y generar un espacio de encuentro para las familias.

 

La propuesta tendrá lugar este sábado, desde las 19, en el tramo comprendido entre Montiel y Coronel Domínguez, con la participación de feriantes, emprendedores y negocios de la zona.

 

Celeste, comerciante del barrio y una de las impulsoras de la iniciativa, explicó que la idea surgió de manera colectiva. “Esta es una propuesta que nació desde unos comerciantes y vecinos de la zona como para fomentar el negocio barrial”, relató. Según indicó, el barrio San Agustín tiene un fuerte movimiento cotidiano y la intención fue aprovecharlo para potenciar la actividad económica local.

Paseo navideño de compras en calle Galán

En ese sentido, destacó que la feria estuvo pensada especialmente para emprendedores del barrio. “La idea es que se sumen muchos emprendedores y feriantes, siempre de la zona, porque lo que buscamos es motivar el barrio y que participen todos”, señaló. Además, remarcó la importancia de acompañar a quienes viven de este tipo de iniciativas: “Siempre está bueno apoyar a un feriante, que es el que más la rema”.

 

El paseo navideño de compras incluirá una propuesta integral para toda la familia con música en vivo, juegos para niños y puestos de comida, además de una amplia variedad de rubros comerciales. Elonce.com

Temas:

paseo navideño calle Galán feria de emprendedores compras navideñas San Agustín
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso