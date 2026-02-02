Trágico accidente en la Ruta 3: cuatro árbitros volvían de Río Gallegos, volcaron y uno de ellos murió

La delegación oriunda de La Pampa regresaba tras dirigir un partido en Santa Cruz cuando la camioneta en la que viajaban volcó cerca de Caleta Olivia. Emanuel Leguizamón, de 24 años, falleció en el acto y otros tres árbitros resultaron heridos.
Un trágico accidente vial ocurrido sobre la Ruta Nacional 3, en el norte de la provincia de Santa Cruz, dejó como saldo la muerte de un árbitro pampeano de 24 años y tres heridos. El siniestro involucró a una cuaterna arbitral que regresaba a La Pampa luego de dirigir un partido en Río Gallegos.
El hecho se produjo a unos 40 kilómetros de Caleta Olivia, cuando la camioneta en la que se trasladaban volcó en un sector de extensas rectas y condiciones climáticas cambiantes. La delegación había dirigido el encuentro entre Boxing Club de Río Gallegos y La Amistad de Cipolletti.
Según confirmó el medio pampeano Info Huella, en el vehículo viajaban Cristian Rubiano (árbitro principal), Diego Pereyra y Yasu Muñoz (asistentes), junto a
Emanuel Leguizamón, quien se desempeñaba como cuarto árbitro y perdió la vida a causa del impacto.
De acuerdo a la información preliminar, Rubiano conducía la camioneta y sufrió una fractura en una pierna y politraumatismos, mientras que Pereyra y Muñoz presentaron golpes y heridas en la cabeza, aunque permanecían lúcidos al momento del rescate. Los tres sobrevivientes fueron trasladados al Hospital Zonal de Caleta Olivia, donde continuaban bajo observación médica.
Un automovilista que circulaba por la zona describió la escena del vuelco: “Es en la primera bajada de Fitz Roy yendo a Caleta. La camioneta recorrió unos 200 metros y quedó completamente destruida”.
Quién era Emanuel Leguizamón, el árbitro fallecido
Emanuel Leguizamón tenía 24 años y era una figura en crecimiento dentro del arbitraje pampeano. Integraba la Liga Cultural de Fútbol y participaba en torneos nacionales como el Torneo Regional Federal Amateur. Meses atrás había celebrado su ingreso como árbitro profesional de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), un paso clave en su carrera.
“Llegó el día más esperado. Soy árbitro profesional de la AFA”, había escrito en sus redes sociales. Además de su labor arbitral, trabajaba en el sector inmobiliario y había sido jugador del club Deportivo Penales, experiencia que consideraba fundamental para su formación.
Su última designación lo llevó a integrar la cuaterna que dirigió el partido en Río Gallegos. Durante ese viaje, incluso compartió imágenes de su visita al Glaciar
Perito Moreno, destacando su orgullo por recorrer el país gracias al arbitraje.
La noticia generó una profunda conmoción en el fútbol pampeano y patagónico. Desde la Liga Profesional de Fútbol expresaron sus condolencias y anunciaron que se realizará un minuto de silencio en los partidos de Primera División.
“Lamentamos informar el fallecimiento del árbitro Emanuel Leguizamón debido a un accidente de tránsito en la Ruta Nacional 3. Acompañamos a su familia y amigos en este doloroso momento”, señalaron en un comunicado oficial.
Las causas del accidente continúan bajo investigación y, hasta el momento, no se difundió un parte médico oficial detallado sobre el estado de los heridos.