Sociedad Hitos de la historia entrerriana

Conmemorarán la Batalla de Caseros y el Combate de San Lorenzo con actos oficiales y propuestas culturales

2 de Febrero de 2026
Propuestas culturales en el Palacio San José
Propuestas culturales en el Palacio San José

REDACCIÓN ELONCE

Este martes 3 de febrero Concepción del Uruguay realizará ceremonias protocolares por la mañana, mientras que por la tarde la cita es en el Palacio San José, donde actuarán números musicales con entrada libre y gratuita. Además, se firmará un convenio para la puesta en valor del Museo.

Como cada 3 de febrero, la Municipalidad de Concepción del Uruguay llevará adelante los actos conmemorativos por el 213° aniversario del Combate de San Lorenzo y el 174° aniversario de la Batalla de Caseros, dos hitos fundamentales en la historia argentina vinculados a la independencia y la organización nacional.

 

El Combate de San Lorenzo, ocurrido el 3 de febrero de 1813, es señalado como un hecho histórico clave para consolidar la Revolución de Mayo y el proceso independentista, mientras que la Batalla de Caseros, el 3 de febrero de 1852, resultó determinante para el camino hacia la organización nacional. San Lorenzo forjó los cimientos de la Patria y Caseros, junto a la gesta federal encabezada por Justo José de Urquiza y el Ejército Grande, abrió paso a la conformación del Estado nacional.

 

 

Actos protocolares por la mañana

 

La primera ceremonia se desarrollará a las 8.30 en la plaza San Martín de La Histórica, donde se colocarán ofrendas florales. Las palabras alusivas estarán a cargo de Victoria Bózzolo, coordinadora de Comunicación Ciudadana y Protocolo de la Municipalidad.

 

Finalizado ese acto, a las 9 horas, las autoridades se trasladarán a la Basílica de la Inmaculada Concepción, donde se realizará la conmemoración por el aniversario de la Batalla de Caseros. Allí habrá una invocación religiosa, la colocación de ofrendas florales y un mensaje a cargo de Matías Giqueaux, director de

Comunicación Ciudadana y Protocolo.

Música, historia y cultura en el Palacio San José

 

Por la tarde, la Batalla de Caseros será recordada con una propuesta cultural en el Palacio San José. El evento comenzará a las 17.30, con entrada libre y gratuita, y contará con la presentación de Conjunto Itay, Ensamble Chamamé Entrerriano y Suma Paciencia, entre otros artistas.

 

La jornada será conducida por Santiago Miguel Rinaldi, con la participación especial de Roberto Romani, y es organizada por el Gobierno de la provincia de Entre Ríos. La grilla artística incluye además a DJ Nico Herrera, Fabián Galarraga, intervenciones de danza contemporánea y un show de impacto.

 

La propuesta invita a compartir distintas expresiones de la cultura provincial, combinando tradición y presente, con una puesta artística de calidad. Además, habrá oferta gastronómica y se recomienda al público llevar sillones o reposeras para mayor comodidad.

 

La conmemoración será encabezada por el gobernador Rogelio Frigerio, quien firmará junto al Gobierno nacional un acuerdo histórico de colaboración para la puesta en valor del Palacio San José.

