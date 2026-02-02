 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Política

Frigerio visitó una planta de extracción y procesamiento de miel en Concepción del Uruguay

Rogelio Frigerio recorrió este lunes las instalaciones de la firma Aphis - Apiarios de la Histórica que, con acompañamiento del Gobierno provincial y gracias a un crédito del Consejo Federal de Inversiones (CFI), recientemente incorporó modernas maquinarias y erigió un salón de extracción.

2 de Febrero de 2026
Frigerio de recorrida.
Frigerio de recorrida. Foto: Gobierno de Entre Ríos.

El gobernador de Entre Ríos se mostró interesado en conocer en qué se había invertido el crédito al que accedió la empresa el año pasado y también prestó atención a la historia de lucha de la firma y la actualidad del sector apícola.

 

Aphis - Apiarios de la Histórica realiza la extracción y comercialización en su planta ubicada en el kilómetro 129 de la ruta nacional 14, comercializando miel ciento por ciento natural, sin procesos industriales, y totalmente fraccionada.

 

Foto: Gobierno de Entre R&iacute;os.
Foto: Gobierno de Entre Ríos.

 

El propietario del emprendimiento, Hugo Breda, destacó que gracias al empréstito del CFI y al acompañamiento del Estado entrerriano, en especial de la Dirección de Desarrollo Emprendedor, la iniciativa "logró el impulso para arrancar".

 

"Pudimos armar la sala de extracción de miel y adquirir una desoperculadora -que posibilita quitar del panal la capa fina de cera, conocida como opérculos, para que pueda escurrirse la miel en el extractor durante la centrifugación. También una prensa de pérculos, el extractor, la fosa a la que cae la miel, mesas y canastos. Actualmente tenemos habilitación para realizar el fraccionado de la miel", describió.

Temas:

Rogelio Frigerio visita Concepción del Uruguay
