Maratón Acuática Paraná–Santa Fe 2026: confirmaron a los nadadores de la histórica prueba

La Maratón Acuática Paraná–Santa Fe 2026 comienza a tomar forma definitiva tras la confirmación oficial de los nadadores y equipos que participarán de la competencia el próximo sábado 7. El regreso de esta prueba histórica, luego de 38 años, genera una fuerte expectativa en el ambiente deportivo y en la comunidad de aguas abiertas.

Se trata de uno de los eventos más emblemáticos del calendario nacional, con un recorrido de 33 kilómetros que partirá desde el Club Náutico Paraná y finalizará en el Club Marinas Puerto Santa Fe, uniendo nuevamente a ambas ciudades a través del río Paraná.

La competencia es organizada por los exnadadores Diego Degano, de Santa Fe, y Andrés Solioz, de Paraná, quienes impulsaron el regreso de la prueba con una concepción clara: una maratón pensada “por nadadores y para nadadores”, con especial atención en los aspectos técnicos, de seguridad y logística.

Una tradición que vuelve al río Paraná

La Maratón Acuática Paraná–Santa Fe 2026 no solo propone un desafío deportivo de máxima exigencia física, sino que también recupera una tradición que marcó una época en las aguas abiertas del país. Su regreso revaloriza una competencia que supo ser referencia a nivel nacional.

Además, la prueba posee una característica única: es la única maratón acuática del país que une dos provincias argentinas a nado, consolidando su valor simbólico y deportivo dentro del calendario anual.

En esta edición internacional, la competencia contará con la participación de nadadores de Argentina, Brasil y Uruguay, lo que eleva el nivel competitivo y refuerza el carácter regional del evento.

Los colosos del río: modalidad individual y por equipos

En la modalidad individual, los nadadores confirmados son: Martín Acuña (Santa Fe), Juan Carlos Aguirre (Morón), Walter Bäer (Victoria), Patricia Balda (Neuquén), Alexis Beade (Paraná), Javier Cardoso (Montevideo), Carlos Reggiani (CABA), Franco Luis Crivelli (Santa Fe), Ana Paola Gomide (Florianópolis), Víctor Leriche (Paraná), Miranda Lescano Doce (Paraná), Fátima Medrano (Paraná), Ignacio Meier (Crespo), Juan José Mesaglio (Concordia), Rodrigo Miranda (Rosario), Nahuel Rincón (Florencio Varela), Carlos Ríos (San Javier), Lorenzo Rizzi (Paraná), Sebastián Errigo (Santa Fe), Ángel Tassisto (Marcos Juárez), Analía Vázquez (Villa Ballester) y Pablo Videla (Mar del Plata).

En la modalidad relevo o por equipos competirán: Fabián Paviotti–Damián Marrón (Los 100 Suave), Gonzalo Masramón–Guillermo Serra (Los Primos), Guadalupe Gómez Baruffatto–Hugo Bonis (Aguas Vivas Team), Rodrigo Migliozzi–Raquel Daprati (Roke Team), Alberto Bircher–Augusto Bircher (Los Bircher), Mariel Ferrer–Andrés Schwegler (Carpe Diem), Agostina Bertoncini–Julio César Borlle (JB Natación) y Andrés Méndez–José Ñañe (Los Dog).