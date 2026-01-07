Vuelve la Maratón Paraná-Santa Fe: “Queremos que el río se vista de fiesta”, afirmaron desde la organización

Después de casi cuatro décadas de ausencia, la Maratón Paraná-Santa Fe volverá a ocupar un lugar destacado dentro del calendario de la natación en aguas abiertas. La prueba se disputará el 7 de febrero de 2026 y unirá nuevamente las capitales de Entre Ríos y Santa Fe a través de un exigente recorrido de 32,8 kilómetros sobre el río Paraná.

En las últimas horas, la organización confirmó un aspecto central de la logística: la largada se realizará desde la playa del Club Náutico de Paraná. La decisión fue tomada tras evaluar distintos puntos posibles y se basó en criterios de accesibilidad, comodidad para los nadadores y condiciones de seguridad tanto para los participantes como para las embarcaciones de apoyo.

Una edición de regreso tras 38 años

La Maratón Paraná-Santa Fe no se corre de manera competitiva desde 1988. Por ese motivo, esta edición fue planteada como una instancia de recuperación histórica del evento. Así lo explicó Diego Degano, uno de los organizadores y protagonista de aquella última edición disputada hace casi cuatro décadas.

Diego Degano, ex nadador y organizador. Foto: Elonce.

“Es una edición estrictamente de recuperación. Hace 38 años que no se nadaba de forma competitiva y no la pensamos solo como un evento aislado, sino con una proyección a mediano y largo plazo”, señaló Degano, quien destacó el potencial deportivo y organizativo que puede tener la prueba en los próximos años.

Un recorrido exigente y pensado para nadadores aficionados

En lo deportivo, la competencia está destinada a nadadores aficionados con experiencia en aguas abiertas. El recorrido combina distintas exigencias técnicas y físicas: el cruce inicial del río Paraná, el paso por zonas de arroyos y un tramo final de nado en contra de la corriente al llegar a Santa Fe.

“Son casi 33 kilómetros que combinan varias destrezas. Es una prueba compleja, pero está pensada para que el nadador pueda completarla. Probamos todos los trayectos para transmitir tranquilidad”, explicó Degano.

Seguridad, logística e inscripciones

Desde la organización remarcaron que la seguridad es uno de los ejes centrales del evento. Andrés Solioz, referente entrerriano y coorganizador, confirmó que ya se trabaja de manera coordinada con Prefectura Naval y otros actores para garantizar un operativo seguro durante toda la travesía.

Andrés Solioz, ex nadador y organizador. Foto: Elonce.

“La largada desde el Club Náutico nos da facilidad de acceso, comodidad para los nadadores y mejores condiciones para organizar el cruce y la navegación comercial”, detalló Solioz.

Las inscripciones estarán abiertas hasta fines de enero y la prueba podrá realizarse de manera individual o en equipos de dos integrantes, en categorías masculinas, femeninas y mixtas. La expectativa de los organizadores es que el río “se vista de fiesta” con una gran participación de nadadores y embarcaciones de apoyo, marcando así el regreso definitivo de una competencia histórica para la región.