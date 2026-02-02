Mauro Icardi vuelve a sonar fuerte en Italia y aparece en la órbita de un gigante

El futuro de Mauro Icardi vuelve a instalarse en el centro del mercado europeo. El delantero argentino figura en los planes de Juventus, que busca incorporar un atacante de jerarquía para afrontar la segunda parte de la temporada y la recta decisiva de las competencias internacionales.

Según trascendió desde medios italianos, el nombre del rosarino ganó terreno en las últimas semanas como alternativa concreta para reforzar el plantel. Actualmente milita en Galatasaray, donde mantiene continuidad y sigue aportando goles, pero su contrato atraviesa el tramo final y eso facilitaría una posible negociación.

El interés suma un condimento especial, ya que ambos clubes podrían enfrentarse en instancias decisivas de torneos europeos, lo que convierte la operación en un movimiento estratégico.

Vigencia goleadora en Turquía

Mientras se multiplican las versiones sobre su futuro, Icardi continúa respondiendo dentro del campo de juego. El fin de semana convirtió de penal en la goleada 4-0 frente a Kayserispor, resultado que volvió a ponerlo en el centro de la escena.

Ese rendimiento sostenido explica por qué el atacante sigue siendo considerado una pieza confiable dentro del área. En Estambul valoran su experiencia y su capacidad para definir partidos cerrados, aunque el escenario contractual abre la puerta a conversaciones.

Mauro Icardi.

Desde su entorno, se indicó que el representante del futbolista trabaja en distintas alternativas de cara al próximo mercado.

Posible regreso a la Serie A

De concretarse, no sería la primera experiencia de Icardi en el fútbol italiano. El delantero ya tuvo pasos por UC Sampdoria y Inter de Milan, donde dejó números destacados: más de 150 goles en poco más de 250 partidos y la cinta de capitán en una de las etapas.

En Juventus también aparece un respaldo importante desde el cuerpo técnico. El entrenador Luciano Spalletti, que ya lo dirigió en el pasado, destacó recientemente sus cualidades como delantero de área, valorando su capacidad de resolución en los metros finales.

Por ahora no hay confirmaciones oficiales, pero el nombre de Mauro Icardi ya circula con fuerza en Turín. Con la temporada en marcha y la necesidad de gol como prioridad, la posibilidad de su regreso a la Serie A comienza a tomar forma.