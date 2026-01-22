Wanda Nara respondió con dureza a Icardi y la China Suárez tras los descargos en redes

El conflicto mediático entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo en las últimas horas con intercambios públicos a través de redes sociales. Luego de que el delantero negara haber retomado el diálogo con su expareja y pusiera en duda la veracidad de los chats difundidos,

la conductora respondió con un comunicado en el que fue crítica con su actitud y también hizo referencia a Eugenia “China” Suárez.

La polémica se reactivó después de que la empresaria asegurara en televisión que había existido una instancia de comunicación tras meses de enfrentamientos judiciales. Esa versión fue desmentida por el futbolista del Galatasaray, quien publicó extensos textos para rechazar los mensajes y explicar que una videollamada se había producido por error.

Frente a ese descargo, la mediática retomó el tema y compartió capturas de conversaciones y un mensaje dirigido a su exmarido.

Cuestionamientos por la carrera y la exposición pública

En su publicación, Wanda Nara recordó el rol que tuvo en distintas negociaciones laborales del delantero y remarcó el esfuerzo que, según señaló, implicó cerrar contratos internacionales.

Mauro Icardi y la "China" Suarez. Foto: Archivo.

“Me costó mucho el acuerdo con este club, del cual yo era fan antes de que vos llegaras. Logramos un acuerdo muy bueno a pesar de que vos no estabas de acuerdo”, expresó. En el mismo texto pidió que se concentre en su trabajo profesional “por la responsabilidad” que implicó ese compromiso.

También sostuvo que, más allá del conflicto personal, el vínculo familiar continúa por las hijas que comparten. “Por las nenas siempre seremos familia”, escribió, al tiempo que cuestionó la exposición del tema en redes.

Referencias a la actual pareja del futbolista

Otro tramo del mensaje incluyó respuestas a declaraciones recientes del jugador sobre su relación actual. Allí apuntó contra versiones que circularon en el pasado y dejó una frase que volvió a generar repercusión.

“En cuanto a los olores de tu novia, contados por vos mismo, te digo que no te gastes, los conocés vos y media Argentina”, señaló, en referencia a antiguos episodios mediáticos.

Además, afirmó que siempre cumplió con sus obligaciones económicas y legales y remarcó que el proceso judicial sigue en curso.