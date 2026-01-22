Mauro Icardi y una dura carta contra Wanda Nara: acusaciones y denuncias

El conflicto entre Mauro Icardi y Wanda Nara volvió a escalar en las últimas horas luego de que el futbolista difundiera un extenso y contundente comunicado en redes sociales.

La reacción llegó después de que la empresaria asegurara en el programa Intrusos que mantenía un buen diálogo con su ex y mostrara presuntos chats recientes. El delantero desmintió esa versión y publicó una carta en la que rechazó el contenido exhibido y lanzó duras acusaciones.

Wanda Nara expuso capturas de conversaciones, pero el jugador decidió responder públicamente con un texto en el que cuestionó la autenticidad de esos mensajes y repasó distintos episodios judiciales y personales atravesados en los últimos meses.

El descargo público

En su publicación, Mauro Icardi calificó a su expareja con términos severos y sostuvo que la exposición mediática responde a una búsqueda de protagonismo.

“Con unas pocas palabras alcanzó para exponer a una mujer mitómana, completamente obsesionada conmigo, con mi pareja y con mi familia. Una persona cuya vida gira alrededor de hablar de nosotros para seguir existiendo mediáticamente”, escribió.

Además, afirmó que las capturas difundidas estarían editadas: “Aclaro algunos puntos sobre los supuestos chats publicados, todos convenientemente recortados, borroneados y sin datos verificables”.

El delantero explicó que una de las conversaciones corresponde a un episodio antiguo vinculado a mensajes de años anteriores y aseguró que desde enero de 2025 no mantiene contacto. “Desde enero de 2025 corté absolutamente todo contacto con esta persona, y mis abogadas tienen cada una de esas pruebas”, señaló.

Icardi fue muy duro contra Wanda Nara.

Posibles acciones judiciales

En otro tramo, el futbolista cuestionó la difusión de mensajes privados y anticipó medidas legales. Según expresó, parte del material compartido sería confidencial y su utilización podría derivar en denuncias.

“Se trata de un mensaje privado y confidencial. Ese uso ilegal será denunciado ante el Ministerio Público y la Justicia argentina”, manifestó.

También negó la veracidad de otras conversaciones que circularon en redes y medios: “Todos los demás ‘chats’ que circulan no son míos. No están escritos por mí ni reflejan mi forma de expresarme”.

Mensajes personales y cierre

El comunicado incluyó referencias a su actual relación de pareja, a la que defendió frente a versiones públicas. “Mi pareja, la mujer de mi vida, está al tanto de absolutamente todo lo que pasa en mi teléfono. Entre nosotros hay transparencia, confianza y una relación basada en amor, paz y respeto”, sostuvo.

Hacia el final, Mauro Icardi adelantó que avanzará por “difamación y calumnias” ante lo que considera acusaciones falsas y cerró el texto con su firma.

De esta manera, el enfrentamiento mediático suma un nuevo capítulo, con cruces públicos y posibles derivaciones judiciales, en una disputa que continúa trasladándose tanto a la televisión como a las redes sociales.