 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Espectáculos Sigue la novela

Mauro Icardi y una dura carta contra Wanda Nara: acusaciones y denuncias

El delantero respondió en redes luego de que su expareja mostrara supuestas conversaciones en televisión. Habló de mensajes “recortados”, anunció acciones judiciales y lanzó cuestionamientos personales en un extenso descargo.

22 de Enero de 2026
Wanda Nara y Mauro Icardi.
Wanda Nara y Mauro Icardi.

El delantero respondió en redes luego de que su expareja mostrara supuestas conversaciones en televisión. Habló de mensajes “recortados”, anunció acciones judiciales y lanzó cuestionamientos personales en un extenso descargo.

El conflicto entre Mauro Icardi y Wanda Nara volvió a escalar en las últimas horas luego de que el futbolista difundiera un extenso y contundente comunicado en redes sociales.

 

La reacción llegó después de que la empresaria asegurara en el programa Intrusos que mantenía un buen diálogo con su ex y mostrara presuntos chats recientes. El delantero desmintió esa versión y publicó una carta en la que rechazó el contenido exhibido y lanzó duras acusaciones.

 

Wanda Nara expuso capturas de conversaciones, pero el jugador decidió responder públicamente con un texto en el que cuestionó la autenticidad de esos mensajes y repasó distintos episodios judiciales y personales atravesados en los últimos meses.

 

 

El descargo público

 

En su publicación, Mauro Icardi calificó a su expareja con términos severos y sostuvo que la exposición mediática responde a una búsqueda de protagonismo.

“Con unas pocas palabras alcanzó para exponer a una mujer mitómana, completamente obsesionada conmigo, con mi pareja y con mi familia. Una persona cuya vida gira alrededor de hablar de nosotros para seguir existiendo mediáticamente”, escribió.

 

Además, afirmó que las capturas difundidas estarían editadas: “Aclaro algunos puntos sobre los supuestos chats publicados, todos convenientemente recortados, borroneados y sin datos verificables”.

 

El delantero explicó que una de las conversaciones corresponde a un episodio antiguo vinculado a mensajes de años anteriores y aseguró que desde enero de 2025 no mantiene contacto. “Desde enero de 2025 corté absolutamente todo contacto con esta persona, y mis abogadas tienen cada una de esas pruebas”, señaló.

 

Icardi fue muy duro contra Wanda Nara.
Icardi fue muy duro contra Wanda Nara.

 

Posibles acciones judiciales

 

En otro tramo, el futbolista cuestionó la difusión de mensajes privados y anticipó medidas legales. Según expresó, parte del material compartido sería confidencial y su utilización podría derivar en denuncias.

 

“Se trata de un mensaje privado y confidencial. Ese uso ilegal será denunciado ante el Ministerio Público y la Justicia argentina”, manifestó.

También negó la veracidad de otras conversaciones que circularon en redes y medios: “Todos los demás ‘chats’ que circulan no son míos. No están escritos por mí ni reflejan mi forma de expresarme”.

 

 

Mensajes personales y cierre

 

El comunicado incluyó referencias a su actual relación de pareja, a la que defendió frente a versiones públicas. “Mi pareja, la mujer de mi vida, está al tanto de absolutamente todo lo que pasa en mi teléfono. Entre nosotros hay transparencia, confianza y una relación basada en amor, paz y respeto”, sostuvo.

 

Hacia el final, Mauro Icardi adelantó que avanzará por “difamación y calumnias” ante lo que considera acusaciones falsas y cerró el texto con su firma.

 

De esta manera, el enfrentamiento mediático suma un nuevo capítulo, con cruces públicos y posibles derivaciones judiciales, en una disputa que continúa trasladándose tanto a la televisión como a las redes sociales.

Temas:

Mauro Icardi Wanda Nara
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso