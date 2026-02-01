 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Paredes amplió la ventaja de penal y Boca gana 2-0 en La Bombonera

1 de Febrero de 2026
Zeballos es una de las figuras de Boca. Foto: X oficial de Boca.

Boca saca mayor ventaja en el marcador sobre Newell's con un tanto de penal de Leandro Paredes y otro más de Lautaro Blanco en la primera mitad.

Boca y Newell's se enfrentan este domingo desde las 19:15 horas en el estadio Alberto J. Armando, conocido popularmente como La Bombonera. El elenco de Claudio Úbeda viene de perder su invicto frente a Estudiantes y buscará llevarse los tres puntos en casa. Por otra parte, el elenco rosarino llega de igualar en la última posesión frente a Independiente 1 a 1.

 

Incidencias del partido

 

55 MINUTOS: ¡GOL DE BOCA JUNIORS!

Leandro Paredes convirtió el 2-0 de penal.

 

54 MINUTOS: ¡PENAL PARA BOCA JUNIORS!

El árbitro Darío Herrera cobró una pena máxima a instancias del VAR, a cargo de Adrián Franklin, por un agarrón de Saúl Salcedo a Ángel Romero.

 

¡EMPEZÓ LA SEGUNDA PARTE!

Un cambio en Boca Juniors: Ángel Romero hace su estreno con el Xeneize en lugar de Iker Zufiaurre.

Dos cambios en Newell’s: Michael Hoyos y David Sotelo por Walter Nuñez y Jerónimo Gómez Mattar.

 

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

 

44 MINUTOS: ¡BARINAGA, A UN PASO DEL SEGUNDO GOL!

El lateral derecho sacudió un disparo desde afuera del área que rechazó Arias a medias y, en el rebote, el Changuito Zeballos tampoco pudo aprovechar para ampliar la ventaja.

 

39 MINUTOS: ¡GOL DE BOCA JUNIORS!

Lautaro Blanco cerró una gran jugada ofensiva de Boca y le da la ventaja momentáneamente en el marcador.

 

34 minutos: Gelini se tomó un segundo más y Ascacíbar casi convierte el primero

El volante se entendió a la perfección con el atacante, quien frenó la pelota y le entregó un pase en profundidad, luego de un gesto del mediocampista para picar al espacio. El envío quedó demasiado largo y le dio tiempo a Gabriel Arias para rechazar ese balón.

 

29 minutos: respondió Newell’s

 

Luciano Herrera ejecutó un cabezazo sobre el segundo palo que se perdió al lado del arco de Agustín Marchesín.

 

28 MINUTOS: ¡VOLEA DE ANDER Y DESPEJE DE ARIAS!

Herrera ensayó un remate de primera que careció de potencia y le dio posibilidad al arquero de sacar la pelota a un costado.

 

27 minutos: Martín Luciano, tercer amonestado

El lateral izquierdo le cometió una dura infracción a Gonzalo Gelini. Se suma a Jerónimo Gómez Mattar y Rodrigo Herrera.

 

Santiago Ascacibar. Foto: Infobae.

 

18 minutos: Santiago Ascacíbar probó un remate a distancia

El ex Estudiantes enganchó de la derecha hacia el medio y sacudió un disparo que se perdió a metros del arco de Arias.

 

13 minutos: Jerónimo Gómez Mattar, primer amonestado

El mediocampista de la visita derribó a Santiago Ascacíbar en la mitad de la cancha y se llevó la amarilla.

 

10 minutos: Armando Méndez ganó en el área ajena

El defensor de la Lepra tuvo el primer ataque de riesgo con un testazo desviado a la salida de un córner.

 

5 minutos: Ayrton Costa avisó de cabeza

El zaguero central ejecutó un cabezazo en solitario tras un centro de Leandro Paredes, pero la pelota se perdió por el fondo.

 

1 minuto: Gelini se asoció con Ascacíbar en la primera llegada de Boca

La flamante incorporación del Xeneize aceleró el avance que terminó en un remate desviado del juvenil.

 

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

