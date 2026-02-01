Paredes amplió la ventaja de penal y Boca gana 2-0 en La Bombonera

Boca saca mayor ventaja en el marcador sobre Newell's con un tanto de penal de Leandro Paredes y otro más de Lautaro Blanco en la primera mitad.
Boca y Newell's se enfrentan este domingo desde las 19:15 horas en el estadio Alberto J. Armando, conocido popularmente como La Bombonera. El elenco de Claudio Úbeda viene de perder su invicto frente a Estudiantes y buscará llevarse los tres puntos en casa. Por otra parte, el elenco rosarino llega de igualar en la última posesión frente a Independiente 1 a 1.
Incidencias del partido
55 MINUTOS: ¡GOL DE BOCA JUNIORS!
Leandro Paredes convirtió el 2-0 de penal.
54 MINUTOS: ¡PENAL PARA BOCA JUNIORS!
El árbitro Darío Herrera cobró una pena máxima a instancias del VAR, a cargo de Adrián Franklin, por un agarrón de Saúl Salcedo a Ángel Romero.
¡EMPEZÓ LA SEGUNDA PARTE!
Un cambio en Boca Juniors: Ángel Romero hace su estreno con el Xeneize en lugar de Iker Zufiaurre.
Dos cambios en Newell’s: Michael Hoyos y David Sotelo por Walter Nuñez y Jerónimo Gómez Mattar.
¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!
44 MINUTOS: ¡BARINAGA, A UN PASO DEL SEGUNDO GOL!
El lateral derecho sacudió un disparo desde afuera del área que rechazó Arias a medias y, en el rebote, el Changuito Zeballos tampoco pudo aprovechar para ampliar la ventaja.
39 MINUTOS: ¡GOL DE BOCA JUNIORS!
Lautaro Blanco cerró una gran jugada ofensiva de Boca y le da la ventaja momentáneamente en el marcador.
34 minutos: Gelini se tomó un segundo más y Ascacíbar casi convierte el primero
El volante se entendió a la perfección con el atacante, quien frenó la pelota y le entregó un pase en profundidad, luego de un gesto del mediocampista para picar al espacio. El envío quedó demasiado largo y le dio tiempo a Gabriel Arias para rechazar ese balón.
29 minutos: respondió Newell’s
Luciano Herrera ejecutó un cabezazo sobre el segundo palo que se perdió al lado del arco de Agustín Marchesín.
28 MINUTOS: ¡VOLEA DE ANDER Y DESPEJE DE ARIAS!
Herrera ensayó un remate de primera que careció de potencia y le dio posibilidad al arquero de sacar la pelota a un costado.
27 minutos: Martín Luciano, tercer amonestado
El lateral izquierdo le cometió una dura infracción a Gonzalo Gelini. Se suma a Jerónimo Gómez Mattar y Rodrigo Herrera.
18 minutos: Santiago Ascacíbar probó un remate a distancia
El ex Estudiantes enganchó de la derecha hacia el medio y sacudió un disparo que se perdió a metros del arco de Arias.
13 minutos: Jerónimo Gómez Mattar, primer amonestado
El mediocampista de la visita derribó a Santiago Ascacíbar en la mitad de la cancha y se llevó la amarilla.
10 minutos: Armando Méndez ganó en el área ajena
El defensor de la Lepra tuvo el primer ataque de riesgo con un testazo desviado a la salida de un córner.
5 minutos: Ayrton Costa avisó de cabeza
El zaguero central ejecutó un cabezazo en solitario tras un centro de Leandro Paredes, pero la pelota se perdió por el fondo.
1 minuto: Gelini se asoció con Ascacíbar en la primera llegada de Boca
La flamante incorporación del Xeneize aceleró el avance que terminó en un remate desviado del juvenil.
¡COMENZÓ EL PARTIDO!