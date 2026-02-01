Boca venció 2-0 a Newell’s y se recuperó en el Apertura

Boca volvió al triunfo en la Bombonera al vencer 2-0 a Newell’s por la tercera fecha del Torneo Apertura. Los goles de Lautaro Blanco y Leandro Paredes permiten al Xeneize escalar en la tabla y recuperar confianza tras la caída ante Estudiantes.
Boca logró un contundente triunfo ante Newell’s por 2-0 en la Bombonera, en un partido correspondiente a la tercera fecha del Torneo Apertura. Lautaro Blanco abrió el marcador en la primera mitad y Leandro Paredes selló la victoria desde el punto penal en el complemento. Con este resultado, el Xeneize suma seis puntos y se ubica cuarto en la Zona A.
El partido marcó el debut de Santiago Ascacíbar y Ángel Romero con la camiseta de Boca. Ascacíbar disputó los 90 minutos mostrando solidez en el medio campo, mientras que Romero ingresó en la segunda mitad y generó la infracción que derivó en el segundo gol de Paredes.
Por su parte, Newell’s sigue sin poder ganar en el torneo y se mantiene anteúltimo con un solo punto. La Lepra no logró imponerse y sufrió la efectividad del conjunto local, que supo aprovechar sus oportunidades de manera contundente.
Goles y desarrollo del encuentro
El primer tanto de Boca llegó tras una jugada colectiva que dejó a Blanco en posición ideal dentro del área para definir con precisión. En la segunda mitad, Romero provocó el penal que Paredes convirtió para el 2-0 definitivo.
El Xeneize controló el ritmo del partido, mostró orden defensivo y generó varias oportunidades en ataque. La victoria permite al equipo mantener la confianza y sumar unidades importantes para la tabla de posiciones.
La Bombonera celebró la recuperación del equipo tras la derrota en La Plata, destacando la cohesión del plantel y la efectividad en momentos clave del partido.
Próximos compromisos
Tras este triunfo, Boca visitará a Vélez Sarsfield el próximo domingo desde las 22:15 en el Estadio José Amalfitani. Por su parte, Newell’s buscará su primera victoria del campeonato el sábado 7 ante Defensa y Justicia en el Coloso del Parque.
Con este resultado, Boca reafirma su presencia entre los equipos de punta y encara con confianza los próximos desafíos del Torneo Apertura.