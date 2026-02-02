Posible mala praxis en Nogoyá: notificaron a nueve profesionales para designar abogados

Paola García, tenía 39 años y era madre de tres hijos. Murió el pasado viernes 23 de enero en el Hospital San Martín de Paraná, después de haber sido derivada del Hospital San Blas, de Nogoyá.

Tras la denuncia radicada por familiares de la víctima, la justicia investiga una posible mala praxis. La figura penal que se analiza para la causa es de “Homicidio Culposo”, y en la Fiscalía ya cuentan con un listado de 9 médicos que intervinieron, sucesivamente, a lo largo de una semana, en la atención de la mujer -que acudió el lunes 19, el miércoles 21, y el jueves 22- sin que ningún profesional pudiera acertar con un diagnóstico preciso. El viernes 23 se citó a un cirujano, que no pudo ser ubicado a pesar de que cubría guardia, y cuando por fin se decidió intervenirla, el anestesista se negó a sedarla.

Recién cerca del mediodía del viernes la derivaron a Paraná donde la intervinieron pero ya era tarde: una infección generalizada terminó con su vida.

El jueves 29 de enero tomó intervención el fiscal Fernando Martínez, de la Unidad Fiscal de Nogoyá y habló sobre el estado de la causa.

“En la presentación que hace la familia de Paola García hablan presumiblemente de un caso de mala praxis. Relataron todo lo que ocurrió con la atención en el Hospital San Blas, desde el lunes 19 al viernes 23, las idas y venidas, las veces que fueron al hospital, los diagnósticos presumiblemente equivocados o no, todavía no lo sabemos hasta que no tengamos los resultados de la autopsia y de las evaluaciones médicas que oportunamente se harán”, dijo.

Hasta el momento, “lo que se hizo fue requerir a todas las instituciones médicas que acompañen de manera urgente, obviamente, toda la documentación. Igualmente, la familia ya contaba con la historia clínica del Hospital San Blas, ya que el director se la había entregado en mano por una reunión que habían tenido el lunes 27”.

Además desde Fiscalía requirieron “esa historia clínica, los estudios, las placas radiográficas, las tomografías, ecografías que se han hecho en institutos privados, también requerimos la historia clínica del Hospital San Martín, que fue donde finalmente falleció la paciente”, resaltó el agente del Ministerio Público Fiscal.

El último procedimiento ocurrió el viernes 30: la exhumación del cuerpo y su remisión a la Morgue Judicial de Oro Verde, para practicarle la autopsia.

Los profesionales que intervinieron

El Fiscal confirmó que existe una lista de los profesionales de la salud que atendieron a Paola Martínez entre el lunes 19 y el jueves 22 en el Hospital San Blas. Según se indicó, esa nómina surge directamente de la historia clínica, donde “quedó asentado” todo el recorrido de la paciente dentro del nosocomio.

El representante del Ministerio Público explicó que en ese registro figuran “las veces que ella fue a la Guardia, las veces que se le recetó alguna medicación, y todo lo que es la vida de la paciente dentro del nosocomio queda asentado en la historia clínica”. De esa documentación “surge el nombre de todos los médicos que intervinieron de alguna manera”, ya sea por haber tomado decisiones o por haber tenido algún tipo de contacto con la paciente.

En ese marco, se informó que una de las profesionales mencionadas, la médica Desiré Márquez, contrató al abogado Walter Martínez para que la represente. No obstante, aclararon que hasta el momento no hay otros médicos que hayan designado abogados de manera individual.

Desde la Fiscalía detallaron que ya se emitió un decreto mediante el cual se citó a una serie de médicos para que designen abogados, con el objetivo de notificarlos posteriormente de las pericias que se realizarán sobre la historia clínica y sobre el resultado de la autopsia. Esta medida busca garantizar que los profesionales “también puedan proponer y controlar toda la prueba que se esté produciendo, como también proponer peritos de parte, o proponer puntos de pericia”.

De acuerdo a lo precisado, son nueve las personas a las que se les solicitó formalmente que designen representación legal para intervenir en el proceso.

Respecto a los tiempos y procedimientos de la autopsia, se indicó que no es posible ser específico debido a las características particulares del caso. En ese sentido, se explicó que “lo primero que se hace es que el cuerpo se congela. Luego, hay que esperar unos días y después se realiza la autopsia”, debido al tiempo transcurrido desde el fallecimiento y a la evolución natural del cuerpo.

Asimismo, remarcó que, para evitar cualquier tipo de suspicacia, los profesionales que intervendrán tanto en la autopsia como en las pericias sobre la documentación médica no serán ni de Nogoyá ni de Paraná. Esta decisión se adoptó “para garantizar la objetividad, la transparencia” en el proceso.

En cuanto a la procedencia de los forenses, señaló que “la autopsia probablemente la realizan los médicos de Gualeguaychú”, aunque aclararon que la definición final depende del Departamento Médico Forense de Paraná. (Entre Ríos Ahora)