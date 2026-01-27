Muerte por presunta mala praxis: el hospital inició una investigación y elevará el informe a Salud

Paola García, una mujer de 39 años y madre de tres hijos, falleció el viernes luego de ser trasladada de urgencia desde Nogoyá al Hospital San Martín de Paraná. Tras el desenlace, su familia denunció públicamente una presunta mala praxis y falta de respuesta médica en el Hospital San Blas, donde la paciente se habría atendido en reiteradas oportunidades por intensos dolores abdominales.

En este contexto, el director del Hospital San Blas, Eduardo Elías, confirmó que se inició un proceso de investigación interna para revisar cada instancia de atención. “Vamos a hacer un informe y elevaremos al Ministerio de Salud”, explicó. Según detalló, se busca determinar “si todos los procesos realmente se cumplieron en tiempo y forma” y evaluar “las decisiones” tomadas durante la atención.

“Nadie quiere defender errores”

“Nadie quiere defender errores, al contrario, queremos transparentar la investigación”, afirmó Elías. En la misma línea, indicó que mantuvo conversaciones con el personal involucrado y aseguró que el hecho generó impacto en el equipo de salud. “He hablado con cada uno de los profesionales y están todos muy mal”, dijo, al tiempo que pidió “respeto hacia la familia” y también hacia los trabajadores que intervinieron.

El director sostuvo que antes de brindar declaraciones públicas procuró hablar personalmente con los familiares de Paola. “Fue una forma de mostrar el respeto”, manifestó. En ese encuentro, relató, la familia se acercó a solicitar la historia clínica y él aprovechó para convocarlos a dialogar, agradeciendo que accedieran “en un momento feísimo para ellos, con mucho dolor”.

Informe al Ministerio y eventual judicialización

Consultado sobre la posibilidad de judicializar el caso, Elías evitó anticipar definiciones. “Mi función como director es generar un informe para transparentar todo accionar”, respondió. Aseguró que se comunicó con autoridades provinciales y reiteró que el informe será remitido al Ministerio de Salud, que actuará como rector del sistema sanitario.

Hospital San Blas / Paola García

También explicó que, en el marco de la investigación, no se adoptaron medidas disciplinarias inmediatas. “Por el momento no, porque estamos en esa etapa de investigación”, sostuvo, y señaló que su intención era no tomar decisiones “anticipadamente” sin contar con el análisis completo.

La causa del fallecimiento

El director confirmó que el Hospital San Martín informó una septicemia como causa del fallecimiento y que ello constaba en la documentación. “Concluimos que hubo una infección generalizada y lo dice el certificado de defunción”, indicó. Además, señaló que explicó a la familia el significado y la gravedad del término médico, al considerar que “no tienen la obligación de saber lo que significa una palabra médica”.

Revisión de protocolos y fortalecimiento del triage

Durante la conferencia de prensa con medios de Nogoyá, Elías también fue consultado por la atención de urgencias en el hospital San Blas. En ese punto, destacó el rol de enfermería y mencionó que se está implementando un sistema de clasificación de pacientes. “Iniciamos un sistema de evaluación, de 14 a 22, al que denominamos triage, lo hace enfermería, y hay que fortalecerlo”, explicó. Según indicó, el objetivo era ampliar ese esquema y que funcione en un rango horario más extenso, aunque reconoció que se requieren más recursos humanos para sostenerlo.

Eduardo Elías, director del Hospital San Blas (foto captura video de FM del Éxodo)

El director remarcó que el Hospital San Blas era una institución de “mediana a baja complejidad” por no contar con terapia intensiva, lo que condiciona algunos abordajes y derivaciones. “El momento exacto de la derivación lo va marcando el tiempo evolutivo, el laboratorio y los estudios complementarios”, señaló, y afirmó que esa evaluación formaba parte de la auditoría en curso.

“Esto no es una estadística”

En uno de los tramos más sensibles, Elías subrayó el impacto humano del caso: “Esto no es una estadística. Se trata de una madre con sus hijos, es un vecina de la ciudad”. En ese marco, afirmó que se tomará “la aposta” de investigar lo sucedido, tomar acciones y promover cambios si se detectan fallas.

Finalmente, el director expresó que el hospital buscaría “ganarse la confianza” de la comunidad “a través de la atención, la empatía y la contención”, y anticipó que el informe podría estar listo en el transcurso de una semana, para luego avanzar con los pasos que defina el Ministerio.