Presunta mala praxis: exhumarán el cuerpo de la víctima para investigar su fallecimiento

La Unidad Fiscal de Nogoyá recibió este jueves una denuncia por presunta mala praxis médica tras el fallecimiento de Paola García, una mujer de 39 años, madre de tres hijos, que murió el viernes 23 luego de ser derivada desde el Hospital San Blas de Nogoyá al Hospital San Martín de Paraná.

La presentación fue realizada por Sara Llanes, cuñada de la víctima, y la causa quedó a cargo del fiscal Fernando Martínez, quien dispuso la exhumación del cuerpo en el Cementerio Municipal de Nogoyá para practicar una autopsia en la Morgue Judicial de Oro Verde. Para garantizar imparcialidad, el procedimiento será realizado por médicos forenses de Gualeguaychú, publicó Entre Ríos Ahora.

Hospital San Blas / Paola García

Además, la Fiscalía solicitó al Hospital San Blas el listado de todos los profesionales que intervinieron en la atención de la mujer. Una vez identificados, serán citados para que designen abogados defensores.

Diagnósticos errados y demora

De acuerdo a los primeros elementos reunidos, Paola García concurrió tres veces al hospital de Nogoyá en el transcurso de una semana, sin que se lograra detectar a tiempo una infección generalizada que terminó siendo fatal.

-Lunes 19 de enero: fue atendida por la médica Victoria Ramón, quien diagnosticó un síndrome respiratorio.

-Miércoles 21: regresó y fue vista por Cecilia Apablaza, que indicó una gastroenteritis aguda.

-Jueves 22: volvió por tercera vez y fue atendida por Desiré Márquez, quien inició por primera vez una historia clínica completa e interconsultó con el cirujano Luciano Juárez y la ginecóloga Tórtora. Ambos profesionales coincidieron en un posible cuadro de enfermedad pélvica inflamatoria, pero la paciente no fue intervenida ese día.

Intento de cirugía y traslado

En la madrugada del viernes 23, a las 5 de la mañana, se intentó contactar al cirujano Juárez, quien recién llegó al hospital a las 7. Cuando se resolvió llevarla a cirugía, el anestesista Luis Bianchi se negó a sedarla al considerar que la paciente no estaba hemodinámicamente estable y que el hospital no contaba con Terapia Intensiva, dejando constancia escrita de su decisión.

Ante esa situación, se resolvió el traslado de urgencia a Paraná. Sin embargo, durante el viaje en ambulancia se registraron fallas operativas, ya que el chofer no supo activar la sirena pese a la solicitud del personal de enfermería.

Paola García ingresó al Hospital San Martín, donde finalmente falleció a causa de la infección generalizada.

Investigación judicial

La causa busca determinar si existió mala praxis y establecer las responsabilidades de cada profesional en el proceso de atención. En ese marco, la autopsia será clave para esclarecer las causas del fallecimiento.

Si bien la familia había manifestado inicialmente que no pretendía judicializar el caso, decidió avanzar tras conocer declaraciones realizadas por uno de los abogados defensores, lo que generó temor a posibles acciones legales en su contra.

La investigación continúa y se esperan los resultados forenses para avanzar en la imputación o eventual deslinde de responsabilidades.