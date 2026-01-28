El descargo de la médica acusada por presunta mala praxis en hospital entrerriano

La muerte de Paola García, una mujer de 39 años, madre de tres hijos y vecina de Nogoyá, derivó en una denuncia pública por presunta mala praxis médica contra el Hospital San Blas. La familia sostiene que la paciente falleció a causa de una peritonitis aguda que se agravó por errores en el diagnóstico y una atención tardía, mientras que desde el nosocomio se informó el inicio de una investigación interna para analizar el accionar del personal de salud.

El director del Hospital San Blas, Eduardo Elías, confirmó que se inició un proceso administrativo para determinar si los protocolos médicos y administrativos se cumplieron “en tiempo y forma” durante la asistencia brindada a García, quien fue ingresada el jueves y derivada el viernes al hospital San Martín de Paraná, donde finalmente falleció.

“Nadie quiere defender errores; al contrario, queremos transparentar la investigación para ver si todos los procesos realmente se cumplieron y si las decisiones fueron tomadas en el tiempo correcto”, expresó el funcionario durante una conferencia de prensa.

Paola García

Elías remarcó el impacto humano del caso y señaló que mantuvo conversaciones con los profesionales involucrados. “Es un momento muy doloroso y lo digo como padre y como humano antes que como médico o director. He hablado con cada uno de los profesionales involucrados y la verdad es que están todos muy mal”, sostuvo. Además, aseguró que se está analizando “cada paso dado desde el primer día”.

El descargo de la médica acusada

En medio de la conmoción social que generó el caso, la médica señalada por la familia realizó un descargo público a través de sus redes sociales. “Lamentable todo lo que uno tiene que leer, comentarios sin fundamento y cargados de desconocimiento, resentimiento y tantas otras cosas más. Hablan más de quién los hace, que de los acontecimientos en sí”, publicó.

En el mismo mensaje, la profesional afirmó: “Gracias a Dios tengo la conciencia tranquila y personas a mi lado que realmente se preocupan por mí, me quieren y apoyan”. Finalmente, expresó su confianza en un eventual proceso judicial: “Todo cae por su propio peso y, aún, confío en la Justicia”.

Hospital San Blas / Paola García

Se recordará que al ser consultado sobre la posibilidad de judicializar el caso, Elías evitó anticipar definiciones. “Mi función como director es generar un informe para transparentar todo accionar”, respondió. Aseguró que se comunicó con autoridades provinciales y reiteró que el informe será remitido al Ministerio de Salud, que actuará como rector del sistema sanitario. También explicó que, en el marco de la investigación, no se adoptaron medidas disciplinarias inmediatas.

La acusación de la familia

La familia de Paola García sostiene que la atención médica fue deficiente y que no se dimensionó la gravedad del cuadro clínico. Sara, cuñada de la víctima, reconstruyó los momentos previos al fallecimiento y relató que Paola acudió en reiteradas oportunidades a la guardia por dolores intensos, pero recibió únicamente analgésicos y respuestas contradictorias.

“Le decían que la habían medicado ‘como para un caballo’ y que era imposible que tuviera dolor, pero el dolor nunca se le iba”, expresó. Con el paso de las horas, el estado de la mujer se agravó: comenzó a vomitar, presentó sangrado fuera de fecha, dificultades respiratorias y un marcado deterioro físico. “Estaba fría, con las piernas moradas, sudorosa, pedía ayuda a gritos, pedía que la operaran”, contó.

Según la familia, pese a la gravedad del cuadro, desde el hospital se insistía en que los estudios “daban bien” y que no se detectaba el origen del dolor. “Nunca pensamos en trasladarla porque confiábamos en lo que nos decían, que estaba todo bien”, afirmó Sara. Recién al día siguiente, tras nuevos análisis, un médico les informó que “los resultados dieron todo mal”.

Finalmente, Paola fue derivada al hospital San Martín de Paraná, donde ingresó en estado crítico. “Allá ya sabían el diagnóstico. El médico nos dijo que había llegado en shock, con los órganos sin responder”, relató la cuñada, quien agregó que minutos después les comunicaron que no había esperanza de vida.

La causa del fallecimiento

El director confirmó que el Hospital San Martín informó una septicemia como causa del fallecimiento y que ello constaba en la documentación. “Concluimos que hubo una infección generalizada y lo dice el certificado de defunción”, indicó Elías. Además, señaló que explicó a la familia el significado y la gravedad del término médico, al considerar que “no tienen la obligación de saber lo que significa una palabra médica”.