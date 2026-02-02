Cristiano Ronaldo tomó una medida contundente con su equipo y pone en duda su continuidad

El presente de Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita sumó un nuevo capítulo de tensión. El delantero portugués habría decidido no disputar el encuentro de este lunes entre Al Nassr y Al-Riyadh por la liga local, en un contexto marcado por diferencias internas con la conducción del club.

La información fue difundida por el diario deportivo portugués A Bola, que indicó que el futbolista no estaría conforme con la planificación deportiva ni con el nivel de inversión realizado en el plantel. Desde el entorno del jugador también se habría descartado que su ausencia responda a una dolencia física, versión que había circulado inicialmente.

El escenario generó repercusión en el fútbol saudita, donde la figura del ex Real Madrid y Juventus es uno de los principales emblemas de la competencia.

Diferencias por el armado del plantel

Según trascendió, el malestar estaría vinculado al mercado de pases reciente. Mientras otros clubes bajo la órbita del Fondo de Inversión Pública realizaron incorporaciones de peso, Al Nassr sumó pocas variantes y de menor experiencia internacional.

Esa diferencia con instituciones como Al Hilal, que reforzó su estructura con futbolistas europeos, habría profundizado el descontento del atacante, que aspira a competir por títulos locales e internacionales.

Cristiano Ronaldo. Foto: Archivo.

Además, la reestructuración interna de la dirigencia, con pérdida de funciones de algunos directivos cercanos al entorno portugués, habría generado mayor incertidumbre en el plantel.

Un presente con presión deportiva

Desde su llegada en 2022, Cristiano Ronaldo se convirtió en la principal referencia del proyecto saudí, tanto en lo futbolístico como en lo comercial. Sin embargo, todavía no logró títulos oficiales con el club, situación que contrasta con su extensa trayectoria en Europa.

En lo personal, continúa sumando goles y se mantiene como una de las máximas figuras del certamen, aunque la falta de resultados colectivos y los cambios institucionales habrían influido en su postura actual.

Por el momento no hay confirmación oficial del club sobre su presencia o ausencia en el próximo compromiso. De todos modos, la decisión del portugués abrió un debate sobre el futuro inmediato del equipo y la estabilidad del proyecto deportivo en el que se apoya gran parte de la liga.