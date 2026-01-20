Cristiano Ronaldo le gana un juicio a la Juventus por 11 millones de dólares

Cristiano Ronaldo obtuvo en Italia una sentencia favorable en el juicio que mantenía con Juventus por una deuda salarial originada en la etapa de la pandemia, y la resolución del juez laboral de Turín dejó firme que el delantero no tendrá que devolver los USD 11 millones que el club pretendía recuperar tras su salida a Manchester United en 2021.

Un conflicto nacido en tiempos de COVID-19

El caso se remonta a los meses más duros del coronavirus, cuando la dirigencia de Juventus acordó con parte del plantel una reestructuración de salarios que incluía pagos diferidos. En ese contexto apareció el convenio conocido como la “carta secreta” de Cristiano, donde se preveía un monto total cercano a los USD 22 millones que no se vio reflejado en los balances oficiales de la institución.

Con el tiempo, esa diferencia derivó en un reclamo formal del futbolista y en una disputa judicial que atravesó varias instancias. La entidad de Turín intentó que se revisara el alcance del acuerdo y que el jugador devolviera parte del dinero percibido, pero el magistrado Gian Luca Robaldo terminó desestimando el recurso presentado por el club y ratificó el derecho del portugués a conservar los USD 11 millones ya reconocidos por el Tribunal de Arbitraje.

Cristiano Ronaldo se queda con 11 millones de dólares. Foto: Archivo.

La “carta secreta” y el rol del Tribunal de Arbitraje

El documento que dio origen al conflicto fue hallado en marzo de 2022 durante allanamientos vinculados a la causa Prisma, investigación que analiza presuntas irregularidades contables en Juventus. Allí se detallaba el compromiso de un pago diferido por parte del club, aunque el texto carecía de la firma de Cristiano Ronaldo, un punto que la defensa del jugador utilizó como argumento central.

En septiembre de 2023, el delantero llevó el caso al Tribunal de Arbitraje, que el 17 de abril de 2024 le reconoció la mitad de la cifra inicialmente reclamada: USD 11 millones en lugar de 22. Al mismo tiempo, el tribunal descartó que existiera engaño por parte de la dirigencia, pero dejó firme la obligación del club de abonar el monto correspondiente al acuerdo celebrado en pandemia.

El impacto para Juventus y el cierre de una disputa

La entidad italiana buscó revertir esa decisión con una nueva presentación ante la justicia laboral, pero el fallo reciente volvió a confirmar la postura del tribunal arbitral. Además de no poder recuperar la suma en cuestión, Juventus deberá afrontar las costas del proceso, aunque la dirigencia señaló que el impacto económico ya había sido previsto en el presupuesto de la temporada 2023/24.