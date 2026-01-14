 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Lionel Messi en la mira: un club árabe ofrece “lo que quiera” para llevárselo

La propuesta saudí llega en medio de un nuevo capítulo en la expansión deportiva del golfo, donde ya conviven Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, N’Golo Kanté y Riyad Mahrez.

14 de Enero de 2026
Lionel Messi.

Aunque Lionel Messi ya dejó claro que su deseo es finalizar su carrera en Inter Miami, el mercado de pases internacional siempre encuentra espacio para reabrir historias. Con la MLS en pausa hasta finales de febrero y sin actividad oficial, un gigante del fútbol árabe volvió a la carga para seducir al capitán argentino con una propuesta fuera de escala.

 

El interesado es Al Ittihad, institución que desde hace meses sostiene la intención de sumarlo a su plantel. No es un intento aislado: en 2023 ya había hecho un acercamiento fuerte, con cifras récord, pero la decisión del rosarino y su familia inclinó la balanza hacia Estados Unidos.

 

 

Esta vez, según informó TyC Sports, el mensaje es aún más directo: ofrecer un contrato abierto en monto y duración, e incluso dejar la puerta abierta para que sea “de por vida”.

 

Un mercado que no se detiene

 

Arabia Saudita viene construyendo un campeonato cada vez más competitivo desde que desembarcó Cristiano Ronaldo. Al Ittihad, en particular, sumó a figuras como Karim Benzema y N’Golo Kanté, y se consolidó como uno de los equipos más ambiciosos del país. La llegada de Messi no solo sería un salto deportivo, sino también una señal hacia el mercado futbolístico internacional.

 

Messi no se mover&aacute; del Inter de Miami. Foto: Archivo.
Messi no se moverá del Inter de Miami. Foto: Archivo.

 

Por qué Messi no se mueve de Miami

 

Pese al interés saudí, el escenario actual del argentino no se modifica. Con contrato extendido hasta diciembre de 2028, continuidad familiar en Florida y un proyecto deportivo en crecimiento junto a Inter Miami, todo indica que Messi permanecerá en la MLS.

 

 

Además, la liga estadounidense prepara una temporada con altos objetivos tras una primera etapa de impacto mediático global.

 

Igualmente puja por Messi no sorprende en los despachos del fútbol mundial. Aun a sus 38 años, el ocho veces ganador del Balón de Oro se mantiene como un atleta capaz de atraer competencia, hinchas, patrocinio y prestigio.

