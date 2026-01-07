Vino con gaseosa: el trago que toma Lionel Messi “para que pegue rápido”

En una reciente entrevista, Lionel Messi habló de todo y sorprendió al revelar que su bebida predilecta para las celebraciones y para "animarse a bailar" es el vino con Sprite.

“Me gusta el vino, tomo vino y Sprite para que pegue rápido y pasa bien. Aparte es lindo, con el calor pasa mejor”, afirmó.

El capitán de la Selección Argentina elige para esta mezcla una pieza de su exclusiva línea personal: el Syrah de la "Lionel Collection"; producido por la bodega italo-suiza MM Winemaker, que cuenta con más de 500 premios internacionales. Aunque la sede está en Suiza, las uvas provienen de la tradicional región de Puglia, en el sur de Italia.

El vino se caracteriza por sus aromas a frutos negros maduros, especias y un delicado toque mineral, diseñado originalmente para maridar con carnes asadas o quesos estacionados.

¿Cuánto cuesta?

Para quienes deseen emular el "permitido" del mejor del mundo, el acceso es exclusivo y tiene un costo acorde a su categoría: la botella tiene un valor de $108.473,00 ARS

Otras frases de Messi en la entrevista con Luzu

“Tengo mi parte de que soy más raro que la mierda. Me gusta mucho estar solo. Por ahí el quilombo de la casa con los tres chicos corriendo para todos lados me termina saturando y me gustan mis momentos de soledad”.

“Soy una persona rara por mi estado de ánimo. Me enojo por pequeñas bolude*** o cuando me cambian lo que tengo que hacer en el día. Soy muy estructurado. Si tengo el día organizado y pasa algo que lo cambia no me gusta”.

“No comunico lo que siento, lo asimilo para adentro. No hago terapia. En Barcelona hice y después no hice más, soy muy de comerme las cosas, de guardarme para adentro los problemas. A pesar de que cambié mucho aún soy así”.