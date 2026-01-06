Lionel Messi a corazón abierto: su lado más íntimo, sus obsesiones y proyectos futuros

REDACCIÓN ELONCE
Lionel Messi abrió su corazón y habló de su vida personal. Desde sus rarezas hasta sus proyectos de futuro, pasando por su pasión por el fútbol y su amor por la familia.
Lionel Messi, el astro del fútbol mundial, se mostró más sincero que nunca al hablar de su vida personal y su personalidad. "Soy un raro de mierda. Me gusta mucho estar solo. A veces, el quilombo de la casa me satura", confesó el futbolista a Luzu, quien también destacó su obsesión por el orden: "Ordeno la ropa por color y no me gusta que toquen mis cosas. Siempre fui obsesionado del orden. Es más: la cambié yo a ella", en referencia a su esposa Antonela Roccuzzo. A pesar de su carácter reservado, Messi aseguró que tiene su lado romántico, aunque le cuesta expresarlo: “Soy poco demostrativo, pero tengo mi lado romántico. Me gustan los detalles, dejar algún regalito".
Más allá de sus gustos personales, Messi también se mostró reflexivo sobre su evolución emocional: “Guardo los problemas para adentro, pero en los últimos tiempos cambié mucho”. Su sinceridad también se refleja en su vida familiar, donde dejó claro que en su hogar, "adentro de casa (Antonela) no nos deja jugar (con sus hijos). Mucho quilombo no se puede hacer", bromeó.
El fútbol y la autocrítica: Messi como crítico de sí mismo
El futuro de Messi en el fútbol sigue siendo una incógnita, pero su perspectiva sobre su carrera es clara. "Yo en lo deportivo siempre dije que yo fui el crítico número uno conmigo mismo. Yo sé cuándo hice las cosas bien, cuándo hice las cosas mal", explicó el delantero, quien también reveló que siempre ha necesitado la aprobación de su padre: “Siempre necesité como la aprobación, o la opinión de mi viejo”. A pesar de los altísimos logros, Messi mantiene una mirada crítica sobre su desempeño en la cancha.
En cuanto a sus hijos, el jugador dejó en claro su amor por el fútbol, que comparte con ellos: "Vivimos con la pelota. Todo el día. La verdad que vienen mucho acá al club también, entrenan". Además, Messi recordó su primer acercamiento al fútbol profesional, haciendo una prueba en River Plate, donde estuvo cerca de quedarse: "Fui a River, hice una prueba en River... eh... yo fui por mi cuenta a River, hice una prueba ahí que sé yo, estuve entrenando y a los 10 días por ahí volví y bueno, en River me dijeron que sí, que quería que se quede". Sin embargo, la burocracia del pase no permitió que continuara en el club.
Messi y su futuro más allá del fútbol: nuevas metas y proyectos
Aunque su carrera futbolística está lejos de terminar, Messi también comenzó a pensar en su futuro fuera de la cancha. Al ser consultado sobre su posible carrera como técnico, fue claro: "Técnico la verdad no me veo. Manager me gusta pero si tengo que decir algo, me gusta más la parte esa de propietario". El argentino expresó su deseo de poder tener su propio club y hacer crecer un proyecto desde cero, brindando oportunidades a jóvenes talentos: "Poder tener mi propio club y hacer crecer un club, arrancar de abajo y poder darle la oportunidad a chicos y gente de crecer y hacer algo importante. Eso es lo que más me llamaría".
En cuanto a su vida fuera del fútbol, Messi también se mostró cercano a las redes sociales, aunque con ciertos límites: "A veces quiero dejar de seguir alguno y no dejo porque sé lo que puede pasar... todas esas boludeces después repercuten. En ese sentido es lo que más me cuido y le doy más atención". A pesar de los desafíos de la fama, Messi continúa priorizando su carrera y su familia, manteniendo su vida lo más privada posible