Lionel Messi y otros argentinos elegidos en el XI ideal de América 2025

El diario uruguayo El País premió a Lionel Messi y otros cuatro futbolistas argentinos en el XI ideal de América 2025, dominado por el fútbol brasileño.
En una reciente elección de El País, diario uruguayo de prestigio, Lionel Messi y cuatro futbolistas argentinos fueron incluidos en el XI ideal de América 2025, un equipo formado por los mejores jugadores del continente. A pesar del fuerte predominio del fútbol brasileño, con varios integrantes de Flamengo, la selección argentina mostró su presencia en la formación titular.
Los cinco argentinos elegidos fueron Messi, Agustín Rossi, Santiago Sosa, José Manuel López y Adrián Martínez, quienes destacaron por su rendimiento a lo largo de la temporada.
El arquero Agustín Rossi, actual figura de Flamengo y campeón de la Copa Libertadores, fue el argentino más votado por los periodistas, con 181 sufragios. Además de Rossi, el mediocampista Santiago Sosa, de Racing, y los delanteros José Manuel López (Palmeiras) y Adrián Martínez (Racing), acompañan a Messi en el once de lujo. “Es un honor estar en este equipo, junto a jugadores de tal nivel”, expresó Sosa tras conocer la noticia.
La fuerte presencia de Flamengo y el Brasileirao en el XI ideal
La formación de este XI ideal estuvo marcada por una clara supremacía del fútbol brasileño, especialmente del club Flamengo, que aportó seis jugadores al equipo. En la defensa, los brasileños Danilo y Leo Pereira, ambos de Flamengo, acompañan al paraguayo Gustavo Gómez (Palmeiras) y al uruguayo Guillermo Varela (Flamengo). Por otro lado, en el mediocampo, el chileno Erick Pulgar, también de Flamengo, se sumó a la presencia argentina de Santiago Sosa.
Ocho de los once futbolistas que integran este equipo ideal juegan en el Brasileirao, destacándose el papel preponderante de Flamengo, campeón de la Copa Libertadores, que dominó la votación. “El campeonato brasileño es muy competitivo, y tener a tantos jugadores de este nivel en el XI ideal es un reflejo de lo que hemos logrado en el último tiempo”, comentó el director técnico de Flamengo, Filipe Luís, quien también fue destacado en las premiaciones, siendo elegido como el mejor entrenador de América.
De Arrascaeta, elegido el mejor futbolista de América 2025
En cuanto a los premios individuales, el uruguayo Giorgian De Arrascaeta se consagró como el Rey de América 2025, logrando el 62,8% de los votos. Messi, quien obtuvo el 14,8%, quedó en segundo lugar, mientras que Adrián Martínez, con el 5%, ocupó el tercer puesto. El reconocimiento a De Arrascaeta refleja su excelente desempeño en Flamengo, equipo con el que conquistó la Copa Libertadores y se destacó en el Brasileirao, según Noticias Argentinas.
El proceso de votación contó con la participación de 264 periodistas de todo el continente, incluidos representantes de Uruguay, Argentina, Brasil, Ecuador, Colombia, Venezuela, Paraguay, Chile, Perú, México, Bolivia, Estados Unidos, Costa Rica, El Salvador, Honduras y Panamá. El periodista argentino Diego Martínez destacó la importancia de estas votaciones: “Es una alegría ver el reconocimiento a Messi, pero también a los demás argentinos, que siguen demostrando su calidad a nivel continental”.