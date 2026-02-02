Violencia en el básquet internacional: suspendieron a un jugador tras una patada en la cabeza a un rival

Un grave episodio de violencia alteró un partido del básquet internacional y generó repercusión inmediata en redes sociales y medios deportivos de todo el mundo. El incidente se registró durante la Dubai International Basketball Invitational, donde un jugador fue expulsado y posteriormente suspendido tras agredir con una patada en la cabeza a un rival en plena competencia.

El hecho involucró a Ismael Romero Fernández, integrante del Al Ahli Tripoli, y a Nick Demusis, alero de Zamboanga Valientes. La acción se produjo cuando restaban poco más de cinco minutos para el final del segundo cuarto, en medio de una jugada defensiva.

Según las crónicas del encuentro, Demusis cometió una infracción accidental en la disputa de la pelota. Tras caer al suelo, recibió una patada en el rostro y otra en el cuello por parte del rival, lo que obligó a la intervención inmediata de los árbitros, que decidieron la expulsión directa del agresor.

Testigos y reacción inmediata

El momento fue presenciado por familiares y espectadores, entre ellos la esposa del jugador filipino, Rizza Díaz, exreportera deportiva, quien expresó su sorpresa por lo ocurrido. En declaraciones al sitio SPIN.ph señaló que “fue impactante” y agregó que no esperaba una situación de ese tipo en un torneo de esas características.

También manifestó su preocupación por la salud de Demusis y explicó que su prioridad era la recuperación del jugador tras el golpe recibido en la cabeza.

🚨 Escenas lamentables en un torneo internacional en Dubái: Ismael Romero, del Al Ahli Trípoli de Dubai, propina esta brutal patada en la cabeza a Nick Demusis, del equipo Valientes de Zamboanga, de Filipinas pic.twitter.com/Cujmne75rK — Pasion Basket (@PasionBasketNBA) January 29, 2026

Desde la organización del torneo se confirmó la suspensión de Romero Fernández por el resto de la competencia, mientras se analizan eventuales medidas disciplinarias adicionales.

Posibles consecuencias deportivas y legales

El episodio no solo abrió un debate dentro del ambiente del básquet, sino que también podría tener derivaciones judiciales. En Emiratos Árabes Unidos, las agresiones físicas pueden derivar en sanciones económicas o penales, dependiendo de la gravedad del caso.

Por su parte, dirigentes del equipo filipino solicitaron garantías de seguridad para sus jugadores y remarcaron que el encuentro debía resolverse en el plano deportivo. A pesar del incidente, el partido continuó y Al Ahli se impuso por 110-103.

Mientras tanto, Demusis logró continuar bajo observación médica y su estado generó alivio entre sus compañeros, aunque la secuencia ya recorrió el mundo como uno de los episodios más violentos recientes dentro de una cancha de básquet.