Violencia en el fútbol: acusan a dirigente deportivo de golpear a miembro del equipo contrario

Un integrante de La Florida, Aldo Tisocco, sufrió una lesión en el ojo derecho tras una agresión ocurrida al término del encuentro ante Colegiales. El presidente Hugo Caprotti afirmó que “todavía no entendemos por qué agredieron de esa manera” y adelantó que realizaron el descargo ante la Liga.
Una agresión en partido de Copa Entre Ríos fue denunciada por el Club La Florida (Departamento Federación) tras el encuentro que disputó ante Colegiales de Concordia. Según el relato del presidente de la institución, Hugo Caprotti, el hecho ocurrió una vez finalizado el partido y derivó en una lesión ocular para Aldo Tisocco, integrante de la delegación.
Caprotti sostuvo que La Florida ganó 3 a 1 y que, tras el cierre del partido, se produjo un tumulto en la zona donde se encontraba la delegación visitante. “Se terminó el partido y vemos que el cuerpo técnico de ellos se vino para el lado de donde estábamos nosotros, la hinchada y Aldo se quedaron para atrás y no sé cómo entró gente de afuera y la cosa es que vino uno lo empezó a agredir, y antes que se dé cuenta le pegó una piña en la cara y le afectó el ojo”, relató.
De acuerdo a lo informado, el golpe impactó en el ojo derecho y los primeros estudios habrían advertido posibles secuelas. En redes sociales, el Club La Florida difundió un mensaje en contra de la violencia y expresó su preocupación por lo sucedido, según publicó Tal Cual.
El testimonio del presidente de La Florida
Al ser consultado sobre cómo recibieron lo ocurrido, Caprotti afirmó: “Nos cayó como un balde de agua fría porque ellos vinieron a nuestra cancha, los atendimos como se debe atender, como los atendemos a todos”.
En ese marco, describió el clima del partido y el contexto posterior: “La cuestión es que terminó el partido, se ganó 3 a 1, una alegría con muchos pibes del club, una alegría enorme incluyendo a Aldo Tisocco que hace como 30 años que está en el club y que todos esos gurises que están jugando ahora son todos gurises que los tuvo desde chiquitos en el club e imagínate la alegría que tenían él y los jugadores”.
Además, calificó el ataque como “una actitud muy cobarde” y remarcó que, durante el juego, no se habían registrado hechos de violencia: “los otros muchachos que quedaron jugaron bien, ellos trataban de hacer su fútbol, no pegaron. Fue un partido tranquilo”.
Identificación del agresor y actuaciones
En relación con la identificación del autor del ataque, Caprotti manifestó: “Según fotos que vimos y le preguntamos a Tisocco (Aldo) y aparte otros muchachos que estaban allá que dijeron que sí, que se trataba de él, es muy probable que haya sido el Presidente” (del Colegiales de Concordia). También reflexionó: “El Presidente debe dar el ejemplo porque si vos estas a cargo de un club y salís a decir barbaridades qué se espera para los otros”.
Respecto de la seguridad, el presidente de La Florida señaló que dialogaron con la Policía y contó: “Le preguntamos porque dejaron entrar a hinchas después de finalizado el partido a la cancha y nos contestaron que ellos estaban para cuidar a los árbitros no a los hinchas, pero eran como 20 en total”.
Caprotti indicó que realizaron un descargo ante la Liga Chajariense de Fútbol, desde donde se elevarían las actuaciones al Tribunal de Disciplina. En lo deportivo, La Florida quedó clasificado a la próxima ronda y debía jugar el domingo por la tarde (horario a confirmar) el partido de ida frente a Peñarol de Paraná. "Nos gusta ir a la cancha, nos gusta alentar y bueno terminar el partido y todos amigos, como tiene que ser y no que lamentablemente pase esto”, concluyó Caprotti.