La apertura comercial impulsa el regreso de alimentos importados en los supermercados

La apertura de importaciones impulsa el regreso de marcas extranjeras y más alimentos importados, con precios competitivos y un fuerte aumento de compras externas nacionales.
Las góndolas de los supermercados argentinos comenzaron a reflejar el impacto de la apertura de las importaciones. En los últimos meses, creció la presencia de alimentos importados, con una oferta que incluye frutas y verduras frescas, carne, bebidas, conservas y productos de almacén. También regresaron algunas marcas extranjeras que habían dejado de estar disponibles.
Este fenómeno se da en un contexto de mayor desregulación del comercio exterior y simplificación de trámites para el ingreso de mercadería, lo que permitió reactivar operaciones que estaban frenadas y sumar productos que eran difíciles de conseguir o directamente no llegaban al mercado local.
Uno de los rubros donde más se notó el cambio fue en los productos de almacén y consumo masivo. Entre los casos más visibles aparece el regreso de Conaprole, la cooperativa láctea uruguaya, que volvió a comercializar en el país productos como manteca, queso crema, dulce de leche y crema de leche.
La marca había desembarcado en el país en 2001, pero su presencia se fue diluyendo con el paso de los años como consecuencia de las restricciones cambiarias y comerciales.
En conservas, se observa un mayor ingreso de atún importado desde Ecuador, con marcas como Bulnez y Máxima, que comenzaron a competir directamente con las opciones nacionales. En algunos supermercados, estas latas se venden a precios sensiblemente más bajos que los productos locales.
Por otra parte, en las góndolas volvió a crecer la oferta de cápsulas y cafés importados de origen europeo, con marcas italianas como Lavazza y Viaggio, que habían reducido su presencia en los últimos años.
A eso se suma el regreso de cervezas importadas, principalmente de Brasil, como Itaipava y de España, como Landvik, que vuelven a competir en el segmento premium y de consumo masivo.
Variación de precios
Sobre los precios, las diferencias varían según el producto y el origen. En algunos casos, los alimentos importados llegan con valores similares a los nacionales, mientras que en otros se ubican entre un 15% y un 30% por debajo, especialmente en categorías como conservas, café y algunos lácteos, de acuerdo con relevamientos privados y datos de mercado, indica el sitio Infobae.
Récord en importaciones de alimentos
De acuerdo con el CEPA, la apertura comercial se reflejó en un récord histórico de importaciones de bienes de consumo. En el acumulado de enero a septiembre -últimos datos disponibles-, las importaciones totalizaron USD 8.376 millones, el valor más alto de la serie desde 2004.
Ese monto superó en USD 1.693 millones el récord previo registrado en el mismo período de 2018, lo que implicó un incremento del 25,3 por ciento.
En cuanto a los sectores, el mayor crecimiento se registró en electrodomésticos, baterías y lámparas, con un aumento del 248,9% interanual, seguidos por motos, bicicletas y otros equipos de transporte (124,6%). En el caso de las importaciones de productos alimenticios, crecieron 77,4% frente al mismo periodo de 2024 y explicaron el 16,4% del total, junto con prendas de vestir (tuvo un alza de 61,8%) y marroquinería (creció 44,7%), consolidando el avance de los bienes finales importados en la estructura del comercio exterior.