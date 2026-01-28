Todos los resultados de la segunda fecha del Torneo Apertura

La segunda fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol, organizado por la AFA, vivió este martes varios encuentros repartidos entre la tarde y la noche, con equipos que buscaron consolidar sus primeros puntos en el certamen que arrancó el pasado 22 de enero.

En el Estadio José Amalfitani, Vélez Sarsfield consiguió un triunfo importante al imponerse por 2 a 1 ante Talleres de Córdoba. El conjunto de Liniers logró revertir el marcador luego de ir en desventaja en la primera mitad, con goles de Manu Lanzini y Joaquín García para quedarse con los tres puntos en un duelo parejo.

La vuelta más linda para el Campeón Joaquín 💙 pic.twitter.com/lUkcoaDatc — Vélez Sarsfield (@Velez) January 27, 2026

En la provincia de Mendoza, San Lorenzo también celebró 1 a 0 frente a Gimnasia y Esgrima de Mendoza, con un tanto decisive en el segundo tiempo que le permitió al Ciclón sumar de a tres y escalar posiciones en la Zona A.

Otro resultado destacado se dio en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, donde Independiente Rivadavia se impuso por 2 a 1 ante Huracán, mostrando un juego efectivo para sumar fuera de casa y comenzar con buen pie la competencia.

En Rosario, Newell’s Old Boys y Independiente igualaron 1 a 1, en un partido intenso con oportunidades para ambos equipos que finalmente repartieron puntos.

El otro encuentro de la jornada entre Atlético Tucumán y Central Córdoba terminó 0 a 0, en un choque interzonal donde las defensas se impusieron y ninguno de los dos conjuntos logró quebrar el marcador.

Con estos resultados, la tabla de posiciones comienza a tomar forma en un torneo que se perfila competitivo, con varios equipos todavía en la búsqueda de su identidad futbolística en este inicio de temporada. La fecha continuará este miércoles con más partidos, entre ellos Racing frente a Rosario Central y River Plate ante Gimnasia La Plata.