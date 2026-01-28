 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Deportes Acción en el fútbol argentino

Todos los resultados de la segunda fecha del Torneo Apertura

La jornada del martes por el Torneo Apertura dejó triunfos importantes, empates y goles en varios estadios, en una fecha que comenzó a perfilar a los protagonistas.

28 de Enero de 2026
San Lorenzo también celebró frente a Gimnasia de Mendoza
San Lorenzo también celebró frente a Gimnasia de Mendoza

La jornada del martes por el Torneo Apertura dejó triunfos importantes, empates y goles en varios estadios, en una fecha que comenzó a perfilar a los protagonistas.

La segunda fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol, organizado por la AFA, vivió este martes varios encuentros repartidos entre la tarde y la noche, con equipos que buscaron consolidar sus primeros puntos en el certamen que arrancó el pasado 22 de enero.

 

En el Estadio José Amalfitani, Vélez Sarsfield consiguió un triunfo importante al imponerse por 2 a 1 ante Talleres de Córdoba. El conjunto de Liniers logró revertir el marcador luego de ir en desventaja en la primera mitad, con goles de Manu Lanzini y Joaquín García para quedarse con los tres puntos en un duelo parejo.

En la provincia de Mendoza, San Lorenzo también celebró 1 a 0 frente a Gimnasia y Esgrima de Mendoza, con un tanto decisive en el segundo tiempo que le permitió al Ciclón sumar de a tres y escalar posiciones en la Zona A.

 

Otro resultado destacado se dio en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, donde Independiente Rivadavia se impuso por 2 a 1 ante Huracán, mostrando un juego efectivo para sumar fuera de casa y comenzar con buen pie la competencia.

 

En Rosario, Newell’s Old Boys y Independiente igualaron 1 a 1, en un partido intenso con oportunidades para ambos equipos que finalmente repartieron puntos.

El otro encuentro de la jornada entre Atlético Tucumán y Central Córdoba terminó 0 a 0, en un choque interzonal donde las defensas se impusieron y ninguno de los dos conjuntos logró quebrar el marcador.

 

Con estos resultados, la tabla de posiciones comienza a tomar forma en un torneo que se perfila competitivo, con varios equipos todavía en la búsqueda de su identidad futbolística en este inicio de temporada. La fecha continuará este miércoles con más partidos, entre ellos Racing frente a Rosario Central y River Plate ante Gimnasia La Plata.

 

Temas:

Torneo Apertura segunda fecha partidos AFA Fútbol resultados
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso