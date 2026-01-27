 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad La mujer vacacionaba en Bariloche

Tragedia en Nahuel Huapi: quién era la empresaria que falleció tras golpearse en una zona de cascadas

27 de Enero de 2026
Silvina Garibaldi falleció este lunes por la noche luego del accidente en Nahuel Huapi

La víctima era una mujer de 50 años oriunda de Pilar, Buenos Aires y estaba de vacaciones en Bariloche. La turista sufrió un golpe en la cabeza al intentar descender en la zona conocida como "los toboganes", dada la geografía del lugar. Falleció el lunes por la noche.

La muerte de una turista en el Parque Nacional Nahuel Huapi conmocionó a Bariloche en plena temporada de verano. La víctima, identificada como Silvana Garibaldi de 50 años, falleció luego de golpearse la cabeza al deslizarse por una cascada en un sector de acceso restringido, pese a las advertencias de las autoridades.

 

Según confirmaron fuentes oficiales, el trágico episodio ocurrió el lunes por la tarde, minutos antes de las 19.30, en la cascada Frey, ubicada en el extremo del brazo Tristeza. Se trata de una zona conocida popularmente como “los toboganes”, una práctica que está expresamente prohibida por el Parque Nacional debido al alto riesgo que implica.

La zona conocida como "los toboganes"
La zona conocida como "los toboganes"

 

 

La mujer era oriunda de Pilar, provincia de Buenos Aires y había viajado a Bariloche para disfrutar de unos días de descanso. Por ello se encontraba recorriendo el lugar a bordo de una embarcación privada junto a otras personas.

 

Además, trascendió que era licenciada en Administración de Empresas por la Universidad de Buenos Aires, con especialización en marketing y estrategia comercial. Se desempeñaba como consultora y había trabajado en empresas de primera línea como Arcor, Kimberly-Clark y Papelera del Plata. Además, impulsó su propia consultora en el ámbito empresarial.

 

Era madre de dos hijos mayores de edad y en sus redes sociales solía compartir momentos familiares y viajes, reflejando su gusto por conocer nuevos paisajes y disfrutar de la naturaleza.

 

Cómo fue el accidente según los testigos

 

Según las personas presentes en la zona del accidente, Garibaldi intentó descender por la cascada utilizando las rocas como un tobogán natural, pero durante la maniobra sufrió un fuerte golpe en la cabeza. Quienes presenciaron el accidente se arrojaron de inmediato al agua para asistirla y comenzaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, aunque no lo lograron.

 

Cuando arribaron los equipos de emergencia, la turista ya no presentaba signos vitales. En el operativo intervinieron guardaparques, personal del Departamento de Incendios, Comunicaciones y Emergencias (ICE), un paramédico de la Comisión de Auxilio y efectivos de la Prefectura Naval Argentina. La Fiscalía tomó intervención para las actuaciones judiciales correspondientes.

 

El rescate del cuerpo se vio dificultado por la complejidad del acceso a la cascada Frey, que solo puede alcanzarse tras varias horas de navegación. El operativo concluyó cerca de la 1 de la madrugada del martes, cuando el cuerpo fue trasladado hasta Bahía López y luego derivado a la morgue local para las pericias.

 

Tras el hecho, la Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi expresó su pesar por lo sucedido y reiteró la importancia de respetar las normas de seguridad. Desde el organismo remarcaron que está terminantemente prohibido deslizarse por las cascadas, una práctica que ya provocó otros accidentes graves en la zona.

