Tormentas en Entre Ríos: alertan por lluvias intensas y posibles eventos fuertes

Las tormentas en Entre Ríos serán protagonistas en los próximos días, según advirtió el meteorólogo Sergio Jalfin en diálogo con el programa Moviendo el Avispero, emitido por Elonce Radio & Streaming 98.7. El especialista anticipó un escenario meteorológico complejo, con lluvias intensas, acumulados significativos y probabilidad de fenómenos fuertes producto de un sistema de baja presión que impactará en la región.

En ese marco, Jalfin explicó que el deterioro de las condiciones comenzará rápidamente: “Mañana empezará con tormentas a partir de la tarde, algunas que podrían ser fuertes, sobre todo en la noche y también el día sábado. Atención especial porque entre la tarde del viernes y la tarde el sábado podrían caer más de 100 milímetros en Paraná y también en buena parte del centro y sur de la provincia de Entre Ríos. Se viene un importante sistema de mal tiempo con tormentas que podrían dejar acumulados superiores a los 100 mm localmente. Al momento, hay alerta amarilla para ese periodo de tiempo no descarto que en una próxima actualización el servicio meteorológico nacional eleve a naranja el nivel de alerta”.

El pronóstico pone en alerta a autoridades y población, especialmente en zonas urbanas donde este volumen de agua podría generar anegamientos temporarios. La persistencia de las precipitaciones y la intensidad prevista refuerzan la necesidad de seguir de cerca los reportes oficiales.

Foto: Elonce.

Un sistema de baja presión impulsa la inestabilidad

El meteorólogo detalló el origen de este fenómeno, vinculado a una combinación de factores atmosféricos que potencian la inestabilidad. “Se debe a la llegada del frente frío con la interacción del mismo con un frente cálido, ambiente muy húmedo, muy inestable, es decir, es un profundo sistema de baja presión que está sobre el océano Pacífico que va a propagar un frente frío sobre la zona central de Argentina y va a ir avanzando en su desplazamiento, va a ir formando tormentas de variada intensidad ya hay tormentas hasta ahora sobre algunos lugares de La Pampa, sudoeste de Buenos Aires con granizo, tormentas que son fuertes, que van a continuar en el resto del día de hoy y mañana. Mañana se irá propagando esa inestabilidad de tormentas al resto del oeste y norte de la provincia de Buenos Aires, San Luis, Córdoba, Santa Fe y también provincia de Entre Ríos”.

Este escenario, caracterizado por aire cálido y húmedo en superficie y el ingreso de aire frío en altura, favorece la formación de tormentas intensas, algunas con potencial de granizo y ráfagas fuertes. La evolución del sistema será progresiva, afectando distintas regiones antes de consolidarse en el Litoral.

En este contexto, Entre Ríos aparece como una de las provincias más comprometidas, especialmente durante el viernes y sábado, donde se concentrarán los mayores acumulados de lluvia.

Foto: Archivo Elonce.

Fin de semana largo con condiciones adversas

De acuerdo al pronóstico, la inestabilidad no se limitará a un solo día, sino que se extenderá durante gran parte del fin de semana largo. “El sábado mejora en la tarde tardecita, en realidad, el domingo arranca relativamente fresco con 15 grados de mínima y 24 de máxima pero devuelta con la posibilidad de tormentas bien la noche. También el lunes en la mañana después mejorando en la tarde, pero viene un fin de semana un tanto complicado con precipitaciones y con tormentas en Paraná y también en buena parte de la provincia de Entre Ríos”.

Esto implica que, si bien podrían registrarse mejoras temporarias, las condiciones seguirán siendo inestables, con nuevas lluvias y tormentas que podrían desarrollarse en distintos momentos.

Las temperaturas, por su parte, mostrarán un leve descenso, especialmente hacia el domingo, marcando el ingreso de aire más fresco típico del cambio estacional.

Impacto regional y perspectivas a mediano plazo

El fenómeno no afectará únicamente a Entre Ríos. Jalfin advirtió que otras provincias también enfrentarán condiciones adversas: “Santa Fe y Entre Ríos van a hacer dos provincias bastante complicadas con tormentas como te comentaba este viernes y sábado. También parte del domingo del lunes y también la provincia de Corrientes. El sábado y especialmente el lunes habrá tormentas fuertes toda la provincia de Corrientes. Así que todos los destinos turísticos de Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes complicados este fin de semana largo también. Córdoba con lluvias y tormentas el sábado, parte de lunes y martes. La Costa Atlántica bonaerense también con precipitaciones el viernes y sábado especialmente después mejorando y sin lluvias previstas el resto del fin de largo en cuanto a las temperaturas”.

Este panorama genera preocupación en el sector turístico, ya que coincide con un período de alta movilidad por el fin de semana largo, afectando actividades al aire libre y desplazamientos.

Finalmente, el especialista anticipó que este patrón de inestabilidad podría repetirse en las próximas semanas: “Después del martes, se ven varios eventos de mal tiempo en los próximos días a 15 días, inclusive comenzando abril algo muy típico del comienzo del otoño que suele ser bastante lluvioso en todo lo que es el Litoral y provincia de Buenos Aires por el cambio de estación básicamente. Empiezan a llegar a frentes fríos de la Patagonia interactúan con masas de aire caliente que siguen todavía descendiendo desde Paraguay y Brasil y esa interacción provoca inestabilidades que se traduce en lluvias y tormentas”.