Video: camionero hizo una pintada en el Parque Nacional Nahuel Huapi y amenazó al autor de la grabación

Un video muestra a un camionero realizando una pintada en formaciones rocosas del Parque Nacional Nahuel Huapi, generando indignación y medidas de control.
En las últimas horas, un video viralizó la acción de un camionero que realizó una pintada con aerosol sobre formaciones rocosas en el Parque Nacional Nahuel Huapi, provocando un fuerte rechazo en redes sociales y renovando el pedido de sanciones ejemplares. La conducta fue registrada por un testigo en Valle Encantado sobre el río Limay, y fue calificada como "una infracción grave a la normativa vigente que protege el patrimonio natural del área", según informó la Intendencia del parque.
El registro corresponde al pasado 25 de diciembre, en el KM 1598 de la Ruta 40, en el paraje Valle Encantado de Neuquén. En las imágenes se observa al conductor detener su camión, perteneciente a una empresa de transporte, y realizar la pintada, informó Nuevo Día.
Fue registrado por otro conductor
Ante el reclamo del testigo, el camionero respondió: "¿Te molesta a vos?" y justificó su acción aludiendo a que había pintadas "por todos lados". Posteriormente, tomó una piedra y amenazó al autor de la filmación, mientras el aerosol fue abandonado en el lugar.
La intervención de guardaparques y brigadistas permitió identificar con precisión el sector afectado y constatar los daños. La Intendencia inició un procedimiento administrativo y legal contra el responsable. Según fuentes del Parque, los representantes de la empresa involucrada respondieron con "buena predisposición y comprensión de la gravedad del hecho", comprometiéndose "a realizar la remediación ambiental del sitio afectado y a tomar las medidas correspondientes".
🚨| Sorprendieron a un camionero grafitando una roca en la montaña
📌Un hombre fue sorprendido grafitando la montaña en Neuquén, lo que generó indignación entre los testigos.
📌El incidente ocurrió el pasado 25 de diciembre cuando un camionero fue descubierto en el acto y, en… pic.twitter.com/dN35eQzZDg— LOS ANDES (@LosAndesDiario) December 28, 2025
Medidas y concienciación
El caso reavivó la discusión sobre la necesidad de controles más estrictos en áreas protegidas y la educación ambiental entre transportistas y visitantes. Las autoridades del parque destacaron que este tipo de actos no solo dañan el patrimonio natural, sino que afectan también la experiencia de quienes visitan estos espacios protegidos con fines turísticos y educativos.
Las brigadas del parque recordaron que cualquier alteración del paisaje, incluso mínima, constituye una infracción grave y puede derivar en sanciones económicas y legales. Además, instaron a la comunidad a colaborar reportando situaciones similares para garantizar la conservación de estos entornos únicos.
El video continúa circulando en redes, generando debates sobre la responsabilidad individual y corporativa frente al cuidado del medio ambiente, y dejando en evidencia la importancia de medidas preventivas y de concienciación ciudadana para proteger áreas naturales de alto valor ecológico.