Piden cadena de oración por la entrerriana Milagros Martínez tras superar complicada cirugía

REDACCIÓN ELONCE
Milagros Martínez, una joven que atravesó una cirugía compleja en la que no se pudo realizar laparoscopia, permanece internada en estado delicado. Los médicos siguen controlando su evolución y piden apoyo a través de una cadena de oración.
Milagros Martínez, una joven de 22 años oriunda de General Racedo, se encuentra internada en estado crítico tras una cirugía de urgencia que complicó su salud de manera inesperada. La joven fue operada para tratar problemas graves en la vesícula, que incluían más de diez piedras.
Sin embargo, durante la intervención, los médicos se encontraron con dificultades técnicas que obligaron a cambiar el procedimiento inicial y, en lugar de realizar una laparoscopia, debieron abrirla desde el esternón hasta la zona inferior del abdomen. Esta decisión médica fue tomada para poder resolver los problemas internos de la joven, pero el proceso resultó más complejo de lo que se esperaba.
Actualmente, Milagros permanece en la unidad de cuidados intensivos (UTI), bajo observación constante. Está conectada a un respirador y con drenajes, mientras se controla su condición de cerca. El dolor postoperatorio es extremadamente intenso debido a la gran intervención quirúrgica realizada, y la joven requiere de anestesia peridural continua a través de un catéter colocado en su columna, que administra el dolor mediante una bomba.
Control de drenajes y transfusiones
El estado de salud de Milagros sigue siendo muy delicado. Su equipo médico ha indicado que estos primeros días serán cruciales para evaluar su evolución. Uno de los principales riesgos es que, debido a la extensa cirugía, se pueda producir una fuga en los intestinos, lo que podría llevar a infecciones graves si no se controla a tiempo.
Además, se le está realizando un monitoreo constante para verificar que no se produzcan complicaciones con los drenajes, que están siendo supervisados para evitar cualquier fuga de sangre u otros fluidos, lo que podría indicar la formación de una fístula.
Hasta el momento, se le han realizado varias transfusiones de sangre y se le han tomado placas radiográficas para controlar su estado interno. Los médicos también están observando de cerca su función renal y la posibilidad de infecciones debido a la complejidad de la cirugía. “Rezar y rezar para que todo evolucione de la mejor manera”, indicaron los familiares, pidiendo el apoyo de la comunidad.