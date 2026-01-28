 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad Tragedia en Victoria

Con una marcha, pedirán justicia por las trabajadoras fallecidas en el incendio de una rotisería  

En la ciudad de Victoria se movilizarán para pedir respuestas concretas y avances en la causa por el incendio fatal del 30 de diciembre en el que murieron dos mujeres, una de ellas embarazada.

28 de Enero de 2026
Las víctimas del incendio en Victoria
Las víctimas del incendio en Victoria

Familiares, amigos y vecinos de la ciudad de Victoria, convocaron a una movilización para este viernes 30 de enero a las 10 en la Plaza San Martín, con el objetivo de exigir justicia y respuestas concretas por la muerte de Natalí García y Agustina Cabrera, las cuales perdieron la vida en el incendio de una rotisería.

 

“Convocamos a una movilización para exigir respuestas claras y concretas del fiscal a cargo, medidas efectivas del municipio para prevenir futuros accidentes y justicia para Natalí y Agustina”, señalaron.

 

La convocatoria se produce a un mes del incendio ocurrido el 30 de diciembre de 2025 en una rotisería de la ciudad, donde dos trabajadoras, identificadas como Natalí García, de 39 años, y Agustina Cabrera, de 20, perdieron la vida al quedar atrapadas entre las llamas. El siniestro se registró en un comercio de comidas rápidas situado en la intersección de calles Matheu y Camoirano, y por causas que aún se investigan el fuego se propagó rápidamente en el interior del local, impidiendo que las empleadas pudieran escapar.

La tragedia desató un amplio reclamo de justicia en Victoria, ya que se conoció que el local funcionaba en un lugar sin las habilitaciones y controles correspondientes, lo que para familiares y vecinos habría contribuido al fatal desenlace.

 

Además del reclamo judicial, los familiares denunciaron que el local operaba como un garaje adaptado para la venta de comidas sin habilitación municipal ni condiciones de seguridad, algo que fue señalado por el abogado querellante.

Pero la conmoción no terminó con el siniestro: días después del incendio, el novio de Agustina, Fabricio Mansilla, de 23 años, falleció por autodeterminación mientras estaba internado, lo que profundizó el dolor de las familias y el reclamo comunitario. Se supo que la joven estaba embarazada.

Organizadores de la movilización puntualizaron que la marcha será pacífica y sin consignas partidarias, y llamaron a la comunidad a acompañar la protesta para mantener vivo el pedido de avances en la investigación y medidas que eviten que hechos similares se repitan. Elonce.com

Temas:

Incendio rotisería Victoria marcha por justicia
