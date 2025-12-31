Incendio fatal en una rotisería: “El fuego se propagó muy rápido y dos empleadas quedaron atrapadas”

Un fatal incendio se registró en la noche de este martes en una rotisería de la ciudad de Victoria, donde dos mujeres de 20 y 39 años perdieron la vida, al no poder salir y quedar atrapadas entre las llamas.

En declaraciones a Elonce, el comisario Ricardo Ríos, Subjefe de la Policía de Victoria, contó que a las 22.30 tomaron conocimiento de un incendio en un comercio dedicado a la venta de comidas rápidas ubicado en calles Matheu y Camoirano.

“Por causas que se tratan de establecer, se propagó muy rápido el fuego, quedando dos personas atrapadas en el interior que se desempeñaban como empleadas del locales y que fueron halladas sin vida, incineradas”, relató. Las víctimas fueron identificadas como Natalia García y Agustina Cabrera.

En el local, que sólo funciona como retiro de comidas, también había otras dos personas, un repartidor y la cajera, los cuales pudieron salir del incendio ya que se encontraban en la parte de adelante del local y brindaron su testimonio e información al fiscal.

Ríos indicó que “hay casas vecinas y gracias a Dios y el accionar de los bomberos no se propagó, sino estaríamos hablando de un desastre”. En este sentido, dio cuenta que las llamas se iniciaron en el fondo del comercio, donde está la cocina.

Foto: Gentileza Policía de Entre Ríos

Bomberos Zapadores tienen que realizar las pericias, las cuales serán elevadas a la Fiscalía.

“Es una tragedia que enluta la ciudad, es muy doloroso lo que sucedió”, lamentó el Comisario. Elonce.com