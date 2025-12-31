Dos trabajadoras murieron tras incendio en local gastronómico en una ciudad entrerriana

Un incendio destruyó un comercio de comidas rápidas y provocó la muerte de dos empleadas que quedaron atrapadas. La Justicia investiga las causas.
Un incendio de importantes dimensiones se registró alrededor de las 22.30 de este martes en un comercio dedicado a la venta de comidas rápidas, ubicado en la intersección de las calles Matheu y Camoirano, de la ciudad de Victoria, donde dos mujeres perdieron la vida al quedar atrapadas por el fuego.
Según se informó desde la Jefatura Departamental a Elonce, el foco ígneo se produjo en un inmueble donde funcionaba el local gastronómico “Costa Rica”. Por causas que aún se tratan de establecer, las llamas se propagaron rápidamente en el interior del lugar, lo que impidió la evacuación de las personas que se encontraban trabajando.
Las víctimas fueron identificadas como Natalia García y Agustina Cabrera, ambas mayores de edad, quienes se desempeñaban como empleadas del comercio. De acuerdo a las primeras actuaciones, las dos mujeres no lograron salir a tiempo y fallecieron en el interior del local como consecuencia del siniestro.
Tras el alerta, personal de Bomberos Voluntarios acudió al lugar y desplegó un operativo para controlar y extinguir el fuego, evitando que las llamas se propagaran a viviendas linderas. Una vez sofocado el incendio, se constató el fallecimiento de las dos trabajadoras.
En el sitio intervino personal policial de la División Operaciones y Seguridad Pública, que preservó la escena a la espera del arribo del fiscal en turno y del Gabinete de Policía Científica. Los peritos realizarán las diligencias correspondientes para determinar el origen del incendio y establecer si existieron fallas eléctricas u otros factores que hayan desencadenado el hecho. Elonce