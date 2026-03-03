 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales Estaban jugando

Una niña murió ahogada en el río Paraná y cuatro menores fueron rescatados en Corrientes

El trágico hecho ocurrió el lunes por la tarde en la zona sur de la capital correntina. Cinco menores estaban en el agua cuando comenzaron a pedir auxilio; cuatro fueron rescatados y una niña de 6 años falleció.

3 de Marzo de 2026
Una niña de 6 años murió ahogada este lunes por la tarde en aguas del río Paraná, en inmediaciones de calle Hernandarias, en el barrio Quilmes, al sur de la ciudad de Corrientes. El hecho ocurrió alrededor de las 16, cuando cinco menores se encontraban en la costa intentando refrescarse y, en un momento dado, comenzaron a pedir auxilio.

 

Según el informe policial, un mallonero que se hallaba en la zona advirtió la situación y logró rescatar a cuatro de los menores. Sin embargo, una de las niñas se sumergió y no pudo ser alcanzada a tiempo. La pequeña fue identificada como Pérez Karina Ailin Zaracho, de 6 años, domiciliada en el barrio Río Paraná.

 

Despliegue de búsqueda en el río

Tras el alerta, se desplegó un operativo con móviles policiales en el sector y se dio intervención a la Prefectura Naval Argentina para intensificar la búsqueda en el cauce.

En paralelo, familiares de la menor llegaron al lugar y, a bordo de cuatro canoas, comenzaron a recorrer la zona del río con la esperanza de encontrarla. La escena generó momentos de profunda angustia entre los presentes.

 

Luego de una intensa recorrida, lograron localizar el cuerpo de la niña y trasladarlo hasta la costa.

 

Al ser examinada por personal competente, se constató que la menor ya no presentaba signos vitales. El fallecimiento fue confirmado en el lugar, dio cuenta Diario Época.

Las actuaciones quedaron a cargo de las autoridades judiciales y policiales correspondientes, que iniciaron las diligencias para determinar con precisión las circunstancias en que se produjo el hecho.

 

