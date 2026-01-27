Comparsas de Chajarí acusan de estafa a un carrocero: pagaron millones por adelantado y no entregó el trabajo

Dos comparsas de Chajarí denunciaron haber sido estafadas por un carrocero que se presentó como oriundo de Gualeguaychú y que, según manifestaron, también se encuentra trabajando en la ciudad de Federación.

La situación salió a la luz durante la primera noche de los carnavales este sábado, cuando las agrupaciones no pudieron presentar sus carrozas en condiciones completes, informó R2820.

El hecho tuvo lugar en el marco de la noche inaugural del desfile de comparsas, desarrollada el sábado en el corsódromo montado en el Paseo de la Vía. En esa jornada desfilaron Amarú, Aluminé, Fénix y Sirirí, ante una gran concurrencia de público.

Sin embargo, las comparsas Amarú y Fénix no lograron cumplir plenamente con la puesta en escena prevista. Sus referentes explicaron públicamente que la falta de carrozas se debió a una presunta estafa por parte del mismo grupo de carroceros, que habría cobrado importantes sumas de dinero sin entregar los trabajos acordados.

Millonarios anticipos y trabajos que nunca llegaron

Julia Ponzoni, referente de Fénix (club Ferrocarril), pidió disculpas al público y a los integrantes de la comparsa por la situación. “Fue algo que delegamos en ellos. Los contactamos hace un montón de meses. El presupuesto era de 20.400.000, incluía tres carros y un portal, totalmente terminado con luces, cables, figuras. Se pagó 14.775.000 pesos y, no sólo esto, sino que el viernes sacaron en Ferretería Imperio, por 1.105.000 pesos”.

Además, relató que los contratados se encontraban trabajando en Federación. “Nos decían que estaban armando allá, nos mandaban videos, y nos decían que iba a venir un camión con todo e iban a armar acá. El camión nunca llegó”.

“Nos dice que se sobrepasaron de trabajo. Hoy no nos interesa la competencia, sino mostrarle al público algo lindo. La expectativa era otra”, expresó.

Angustia compartida y apoyo de la comunidad

Ponzoni destacó el acompañamiento recibido tras conocerse que habían sido estafadas. “(…) la cantidad de gente que nos quiere ayudar, con herramienta, con trabajo, estamos agradecidos con la gente de Chajarí”, concluyó.

Por su parte, Romina Retegui, referente de Amarú (club San Clemente), también expuso con angustia la situación. “A esta altura ya es una estafa, ya vamos a ver cómo lo encaramos jurídicamente. Ahora tenemos que reorganizarnos para sacar adelante la comparsa”.

Detalló el acuerdo económico: “Teníamos que hacer la entrega del 50 por ciento hasta el 31 de julio, de lo contratado, que era solamente el tallado. En ese momento entregamos 3 millones. El trabajo era de 6 millones”.

Posibles acciones legales y daño emocional

Retegui explicó que luego se sumaron nuevos pagos. “Nos dijo que hacía el boceto y nos asesoraba y acompañaba en el armado de los carros. Y que eso salía 2 millones más. Entonces le entregamos un millón. Es decir, en total, 4 millones”.

Relató las reiteradas excusas del carrocero y su desaparición: “Después no aparecían, no aparecían. El viernes vino y el sábado se fue, dijo ‘ya vengo’ y no volvió”.

Finalmente, no descartó realizar una denuncia formal. “Cuando esté más organizado, ahora hay una feria judicial en el medio, en principio, se iniciará con la denuncia. (…) Veremos si hay forma de negociarlo”. Más allá de lo económico, remarcó el impacto emocional: “Lo pasamos mal. Era difícil plantear la situación a nuestra gente”, cerró, destacando el acompañamiento de la comisión organizadora y de las demás comparsas.