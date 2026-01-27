Partido de futsal que se jugaba en el Thompson fue suspendido por irregularidades: la explicación del organizador

Un partido de futsal disputado en el playón deportivo del balneario Thompson fue suspendido por irregularidades y falta de medidas de seguridad. La intervención fue realizada por la Policía de Entre Ríos y la Municipalidad este lunes a la noche, mientras se enfrentaban los equipos 1° de Julio, de Paraná, y La Chispa, de Santa Fe, en el marco de un torneo informal que se desarrollaba sin árbitros, personal de seguridad ni ambulancia.

Según se informó, el evento no contaba con la habilitación municipal correspondiente ni con las condiciones mínimas de seguridad, a pesar de que se calcula que había cerca de mil espectadores. El encuentro tenía como principal atractivo un premio económico de 500.000 pesos para el equipo ganador.

Kevin Orzuza, organizador del torneo , explicó a Elonce que “somos todos jugadores de futsal. Tenemos conocidos que juegan al futsal en Santa Fe, porque nos enfrentamos en las selecciones, nosotros integramos la de Paraná. Organizamos un partido y nunca pensamos que se iba a llenar tanto de personas. No tomamos dimensión de que se podía dar así ni tampoco pensamos en todos los motivos que nos dio la Policía y la Municipalidad para suspender el partido”.

Mencionó que “nos dijeron que el partido no contaba con las medidas de seguridad, nosotros lo entendimos y salimos sin ningún tipo de problema. La gente también”.

Consideró que “la mayoría no entiende que es ambiente de futsal. En este deporte se puede convivir así, como están todas las tribunas juntas, que están todos gritando, porque el deporte se da así. El que está en el ambiente del futsal lo entiende. De afuera por ahí ven una patada o algo de eso y piensan que se re pica, y no es así”.

Consultado sobre la realización de apuestas y la entrega de un premio económico para el ganador del partido, explicó: “Es algo entre el capitán de ellos, que es mi amigo, y yo. Hacemos ese arreglo y ponemos eso para que se motive más el partido. Es otra motivación, es otro gusto, está más lindo jugar. Desde Control Urbano nos dijeron que no se puede hacer un evento en el que hay dinero de por medio y demás, pero nosotros no lo vimos así, no nos dimos cuenta de que podía llegar a pasar todo eso”.

Mencionó que “desde Control Urbano se pusieron a disposición, nos dijeron que teníamos que hablar con Secretaría de Deportes y que el Municipio puede colaborar porque es algo lindo para Paraná, ya que va mucha gente, pero que hay que hacer las cosas bien. Nuestra idea es esa, hacer las cosas bien como nos pidieron y ojalá que se pueda seguir dando, porque se pone re lindo”.

Indicó que si bien los jugadores del equipo 1º de Julio disputan la liga de futsal de Paraná, “no pusimos el nombre del club al equipo porque no corresponde, es algo informal, es un partido entre amigos. A la gente le gusta ir a mirar y se motivó”. Elonce.com