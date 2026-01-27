 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Paraná Intervención policial

Suspendieron un partido de fútbol que se disputaba en la cancha del Thompson  

27 de Enero de 2026
Partido suspendido en el Thompson
Partido suspendido en el Thompson Foto: Imagen de Reporte 100.7

REDACCIÓN ELONCE

La Policía de Entre Ríos y la Municipalidad interrumpieron un encuentro de fútbol que se disputaba sin árbitros y con premio económico.  

Un partido de fútbol que se disputaba con un premio económico, fue suspendido en la zona del balneario Thompson, en la ciudad de Paraná, tras una intervención conjunta de la Policía de Entre Ríos y la Municipalidad, debido a la falta de medidas de seguridad.

 

El procedimiento se llevó a cabo durante la noche del lunes, cuando se desarrollaba un encuentro informal en una de las canchitas del sector. Según se informó, el partido era disputado entre los equipos 1° de Julio y La Chispa, este último proveniente de la provincia de Santa Fe, y se jugaba sin la presencia de árbitros.

 

La decisión de suspender el encuentro se tomó porque la actividad no contaba con las condiciones mínimas de seguridad requeridas para este tipo de eventos, especialmente por la gran cantidad de personas que se habían congregado en el lugar.

 

Torneo con premio económico

Según indica el sitio Policiales y Judiciales, el partido formaba parte de un torneo informal que se realiza todos los lunes alrededor de las 00:00 horas y que suele convocar a un importante número de jugadores y espectadores.

 

En esta oportunidad, el atractivo principal del encuentro era el premio en juego, ya que el equipo ganador se llevaría una suma de 500.000 pesos, lo que incrementó la convocatoria y la presencia de público en el lugar.

 

Tras la intervención, el partido fue definitivamente suspendido y no se registraron incidentes. Elonce.com

 

