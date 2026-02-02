Un hombre murió tras ser picado por un enjambre de avispas

Un hombre de 62 años murió tras ser atacado por una nube de avispas. Su esposa y su cuñada también resultaron heridas y debieron ser asistidas; ocurrió en un camino rural de San Carlos Centro, en la provincia de Santa Fe.
Un hombre de 62 años falleció este sábado luego de ser atacado por un enjambre de avispas mientras se desplazaba en auto junto a su esposa y su cuñada por un camino rural de San Carlos Centro, en la provincia de Santa Fe. El hecho ocurrió en la zona de Olivares, a pocos kilómetros del casco urbano.
La víctima fue identificada como Benito Fernández, oriundo de Granadero Baigorria. De acuerdo a las primeras reconstrucciones, el hombre había llegado a la localidad santafesina para visitar a familiares y, cerca de las 18, cuando circulaba con las ventanillas bajas, el vehículo fue invadido de manera repentina por una nube de insectos.
Desesperación y huida
Ante el ataque, los tres ocupantes descendieron del automóvil e intentaron escapar corriendo. En medio de la desesperación, una de las mujeres logró comunicarse con familiares, quienes dieron aviso a los Bomberos Voluntarios.
Según relató Carolina Borgna, encargada de la Guardia del Hospital Pedro Suchon, “entre las 18.30 y las 18.40 recibimos una comunicación de Bomberos informando que trasladaban personas picadas por avispas”.
Asistencia médica
Las dos mujeres ingresaron primero al hospital en un vehículo particular. Una de ellas presentaba dificultad respiratoria y dolores, mientras que la otra mostraba un cuadro más leve. Ambas fueron estabilizadas por el personal de guardia.
Minutos después arribó la ambulancia con Fernández, quien ya se encontraba prácticamente sin signos vitales. “Se realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero los resultados fueron negativos”, explicó Borgna a La Capital.
Un cuadro agravado por alergia
De acuerdo a la información recabada por el equipo médico, la víctima era alérgica, lo que habría desencadenado el desenlace fatal tras las múltiples picaduras.
“La cuñada contó que, cuando llegaron los bomberos, el hombre estaba inconsciente en el suelo, rodeado de avispas, lo que dificultó su rescate”, añadió la profesional.
Evolución de las mujeres
La esposa de Fernández presentó vómitos, pero fue dada de alta esa misma noche. En tanto, la cuñada permaneció internada hasta el domingo por la mañana, cuando recibió el alta tras evolucionar favorablemente.