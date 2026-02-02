El rugby de luto: histórico médico de Los Pumas murió al ser atropellado en Punta del Este

Juan Elmo Moyano, tenía 78 años y era apodado "El Mito". Fue un histórico médico de Los Pumas y murió atropellado en Punta del Este.
El rugby argentino quedó profundamente consternado este domingo tras la muerte de Juan Elmo Moyano, histórico médico de Los Pumas, quien no sobrevivió a las graves heridas sufridas luego de ser atropellado en Punta del Este por un conductor que, según informaron medios uruguayos, manejaba con una alta graduación de alcohol en sangre.
Moyano tenía 78 años y era conocido en el ambiente del rugby como “El Mito”. El hecho ocurrió el jueves pasado, pero tomó estado público este domingo, cuando comenzaron a multiplicarse los mensajes de despedida en las redes sociales.
El siniestro se registró alrededor de las 10:55 en la intersección de Rambla Claudia Williman y calle Capricornio, de acuerdo con lo informado por la Jefatura de Policía de Maldonado. Moyano caminaba por la rambla de la Playa Mansa cuando un automóvil despistó y lo atropelló, quedando atrapado debajo del vehículo.
En el lugar trabajaron efectivos de la Unidad de Respuesta Policial Móvil de Zona Operacional II (URPM II) junto a una emergencia médica, que realizaron el rescate y brindaron las primeras asistencias. El ex médico del seleccionado argentino fue trasladado de urgencia a un sanatorio de Maldonado, donde ingresó con fracturas en la cadera y en el brazo izquierdo, además de un traumatismo craneal con pérdida de conocimiento. Horas más tarde, producto de la gravedad de las lesiones, murió.
El conductor fue identificado como Horacio Guillot Navarro, de 22 años, quien no registraba antecedentes penales. Según las pruebas practicadas tras el accidente, presentaba 1,38 gramos de alcohol por litro de sangre. La Justicia uruguaya avanzó rápidamente en la investigación y la jueza penal de 11° turno, Sylvana Karina García Noroya, dispuso su formalización por la presunta comisión del delito de homicidio culposo en calidad de autor.
La confirmación del fallecimiento de Moyano fue comunicada oficialmente por Deportiva Francesa, el club con el que estuvo vinculado durante gran parte de su vida. A través de un mensaje difundido en redes sociales, la institución expresó su profundo pesar y destacó su trayectoria deportiva, profesional y humana.
“Llegó al club luego de jugar en SITAS y Los Matreros y fue integrante del plantel superior. Se desempeñó como médico, entrenador y dirigente, llegando a presidente. También fue médico de selecciones de la URBA y la UAR, llegando a ser médico de Los Pumas durante los 80 y principios de los 90”, señaló el club.
La entidad también remarcó su rol formador y su influencia en distintas generaciones: “Nos formó y nos transmitió el cariño por nuestros colores; nos enseñó a representar al club tanto en el país como en el exterior”.
“Siempre tenía amigotes y compañeros de historias en todos ellos. Y cuando nos tocaba recibirlos, estaba muy pendiente de hasta el más mínimo detalle para agasajarlos como se merecen, en nuestros almuerzos de cortesía”, agregó la publicación.
Finalmente, el mensaje resaltó su compromiso hasta los últimos días: “Actualmente integraba la Comisión Directiva del club y participaba activamente de la organización de los almuerzos de veteranos. Fiel a su estilo, era un activo concurrente a los encuentros de la Agrupación de Veteranos del Rugby URBA”.