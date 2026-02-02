Reconocieron a panaderos que formaron parte de la Fiesta Provincial del Pan Casero

Sauce de Luna fue escenario de la esperada Fiesta Provincial del Pan Casero 2026, un evento que reunió a panaderos, turistas y habitantes locales para celebrar una de las tradiciones más emblemáticas de la región. Desde su primera edición, la fiesta ha crecido notablemente, tanto en cantidad de asistentes como en la calidad de sus actividades. Durante los tres días de festividades, los visitantes pudieron disfrutar de una variada oferta gastronómica, música folclórica y, por supuesto, la muestra de pan casero, que fue la protagonista indiscutible de la jornada.

Una de las principales actividades fue el acto de reconocimiento a los panaderos más destacados, entre los que se encontraba Lucrecia Gómez, quien fue galardonada por su trayectoria. Con gran emoción, Gómez recordó cómo comenzó en la fiesta en sus primeras ediciones, cuando el evento era una pequeña reunión con un escenario improvisado. "Hoy veo cómo ha crecido y cómo el pan casero de Sauce de Luna es reconocido en toda la provincia", afirmó durante su discurso, rodeada de aplausos de los presentes.

Foto: Elonce.

La Fiesta del Pan Casero no solo es un evento gastronómico; es también una celebración de la cultura y las tradiciones de Entre Ríos. En el marco de la fiesta, los visitantes pudieron disfrutar de danzas folklóricas, música de chamamé y una variedad de espectáculos en vivo que hicieron de la jornada una fiesta completa. "Es una manera de mantener vivas nuestras tradiciones y mostrar la calidez de nuestra gente", comentó un asistente local.