 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad Nuestras Fiestas en Sauce de Luna

Reconocieron a panaderos que formaron parte de la Fiesta Provincial del Pan Casero

Sauce de Luna se vistió de fiesta para recibir a miles de visitantes en la cuarta edición de la Fiesta Provincial del Pan Casero, un evento que ya es parte de la identidad cultural de Entre Ríos.

2 de Febrero de 2026
Una de las personas distinguidas.
Una de las personas distinguidas. Foto: Elonce.

REDACCIÓN ELONCE

Sauce de Luna se vistió de fiesta para recibir a miles de visitantes en la cuarta edición de la Fiesta Provincial del Pan Casero, un evento que ya es parte de la identidad cultural de Entre Ríos.

Sauce de Luna fue escenario de la esperada Fiesta Provincial del Pan Casero 2026, un evento que reunió a panaderos, turistas y habitantes locales para celebrar una de las tradiciones más emblemáticas de la región. Desde su primera edición, la fiesta ha crecido notablemente, tanto en cantidad de asistentes como en la calidad de sus actividades. Durante los tres días de festividades, los visitantes pudieron disfrutar de una variada oferta gastronómica, música folclórica y, por supuesto, la muestra de pan casero, que fue la protagonista indiscutible de la jornada.

 

 

Una de las principales actividades fue el acto de reconocimiento a los panaderos más destacados, entre los que se encontraba Lucrecia Gómez, quien fue galardonada por su trayectoria. Con gran emoción, Gómez recordó cómo comenzó en la fiesta en sus primeras ediciones, cuando el evento era una pequeña reunión con un escenario improvisado. "Hoy veo cómo ha crecido y cómo el pan casero de Sauce de Luna es reconocido en toda la provincia", afirmó durante su discurso, rodeada de aplausos de los presentes.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

La Fiesta del Pan Casero no solo es un evento gastronómico; es también una celebración de la cultura y las tradiciones de Entre Ríos. En el marco de la fiesta, los visitantes pudieron disfrutar de danzas folklóricas, música de chamamé y una variedad de espectáculos en vivo que hicieron de la jornada una fiesta completa. "Es una manera de mantener vivas nuestras tradiciones y mostrar la calidez de nuestra gente", comentó un asistente local.

 

Temas:

Fiesta Provincial del Pan Casero Sauce de Luna Nuestras Fiestas
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso