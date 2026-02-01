La danza y la tradición coronaron la última noche de la Fiesta Provincial del Pan Casero en Sauce de Luna

La Fiesta Provincial del Pan Casero transitó su jornada final este domingo en la localidad entrerriana de Sauce de Luna, consolidándose una vez más como uno de los eventos culturales y populares más importantes de la región. Con entrada libre y gratuita, el festival convocó a vecinos, turistas y familias enteras que se acercaron para compartir una celebración marcada por la identidad y las tradiciones.

Desde las primeras ediciones, la propuesta logró transformarse en un punto de encuentro que combina gastronomía típica, expresiones artísticas y un fuerte sentido de pertenencia. Este año no fue la excepción: durante varias jornadas, el pueblo se vio colmado de visitantes que acompañaron cada una de las actividades programadas.

Foto: Elonce.

Una cartelera artística para despedir el festival

A partir de las 20 horas, el escenario Raúl Benítez Ríos fue el epicentro de la última noche de la Fiesta Provincial del Pan Casero, con una grilla artística que recorrió distintos géneros y estilos musicales, con fuerte presencia del chamamé y la música popular.

Ballet Oficial

El Ballet Oficial dio inicio a la última jornada de la Fiesta Provincial del Pan Casero, llenando el escenario de color, tradición y destreza en cada movimiento. Con coreografías que reflejan la identidad cultural de la región, el grupo logró capturar la atención del público desde el primer instante, generando aplausos y emoción entre los asistentes.

Foto: Elonce.

Los bailarines combinaron danzas folclóricas con arreglos modernos, mostrando un espectáculo que destacó tanto por la precisión de los pasos como por la expresividad de sus integrantes. La apertura a cargo del Ballet Oficial marcó el tono de una jornada cargada de música, alegría y festejo comunitario.

Grupo NIX

Foto: Elonce.

Tras el cierre de la presentación del Ballet Oficial, el escenario recibió a Grupo NIX, que desplegó un repertorio vibrante y lleno de energía. La banda logró conectar con el público con canciones que combinaron ritmos populares y contemporáneos, manteniendo la fiesta viva y generando un ambiente de celebración permanente.

Foto: Elonce.

Los músicos destacaron por su sincronía y la potencia de sus interpretaciones, logrando que cada tema fuera recibido con entusiasmo por los asistentes. La presentación de Grupo NIX consolidó la continuidad de un espectáculo que celebró la música y la cultura local.

Grupo NIX estuvo en la última noche de la Fiesta Provincial del Pan Casero en Sauce de Luna

Grupo Nuevo Encuentro

Foto: Elonce.

En tercer lugar, Grupo Nuevo Encuentro llevó su música al escenario, ofreciendo un espectáculo cargado de tradición y emoción. Con un repertorio que incluyó clásicos y composiciones propias, la banda logró que el público se sumara al ritmo, aplaudiendo y bailando a cada interpretación.

Foto: Elonce.

La fuerza de las voces y la calidad instrumental del grupo destacaron en la última jornada de la fiesta, consolidando su presencia como uno de los atractivos musicales del evento. Su actuación contribuyó a mantener el espíritu festivo hasta la próxima presentación de la jornada.

4ta Noche Fiesta Provincial del Pan Casero Sauce de Luna 2026 - Grupo Nuevo Encuentro

Nuevo Itatí en la Fiesta Provincial del Pan Casero

Foto: Elonce.

Nuevo Itatí subió al escenario con una energía contagiante que hizo vibrar al público desde el primer tema. La agrupación interpretó un repertorio variado de chamamé tradicional y moderno, alternando melodías rápidas con baladas que permitieron a los presentes disfrutar tanto del baile como de la música para escuchar. Los músicos destacaron la alegría de compartir el escenario con otras bandas de la fiesta y resaltaron la calidez del público de Sauce de Luna.

Foto: Elonce.

Durante su presentación, Nuevo Itatí interactuó constantemente con la audiencia, invitando a niños y adultos a acompañar los coros y sumándose al entusiasmo general. La coordinación de vientos, guitarras y acordeones creó un sonido auténtico y vibrante que mantuvo la energía del predio durante toda la noche. La agrupación cerró su participación con un tema emblemático que provocó aplausos prolongados y pedidos de bis por parte de los espectadores.

4ta Noche Fiesta Provincial del Pan Casero Sauce de Luna - Conjunto Nuevo Itati

Estilo Vargas en la Fiesta Provincial del Pan Casero

Foto: Elonce.

Estilo Vargas se presentó con un repertorio que combinó clásicos del chamamé con composiciones propias, generando un ambiente cálido y familiar en el escenario principal. Desde el primer acorde, la banda logró captar la atención del público, que se dejó llevar por los ritmos característicos y la potente voz de su cantante. Se supo que la interacción con los presentes fue constante, y en varias ocasiones invitaron a parejas a bailar sobre el espacio frente al escenario.

Foto: Elonce.

La puesta en escena de Estilo Vargas se destacó por la armonía entre los músicos y la precisión en la ejecución de cada tema. La banda cerró su participación con una selección de canciones que celebraron la tradición del pan casero y la música popular de la región, dejando un recuerdo imborrable en los asistentes y destacando nuevamente la importancia de la música como eje de la Fiesta Provincial del Pan Casero.

4ta Noche Fiesta Provincial del Pan Casero Sauce de Luna 2026 - Estilo Vargas

La Nueva Fuerza del Chamamé en la Fiesta Provincial del Pan Casero

Foto: Elonce.

La Nueva Fuerza del Chamamé subió al escenario de la Fiesta Provincial del Pan Casero con su característico estilo que fusiona el chamamé tradicional con toques modernos. El público vibró con cada tema, que fue acompañado de danzas que invitaron a todos a disfrutar del ritmo en cada rincón del predio. La banda mostró su gran capacidad para conectar con los asistentes, combinando la energía del escenario con la calidez del público de Sauce de Luna.

Foto: Elonce.

La agrupación, que ha consolidado su lugar en el ámbito chamamecero, presentó una selección de canciones que reflejan la esencia de la región. Con una performance impecable, La Nueva Fuerza del Chamamé dejó claro por qué es uno de los referentes de la música tradicional en la provincia, logrando que el público aplaudiera y se entregara al ritmo de sus melodías. Sin lugar a dudas, una de las presentaciones más esperadas de la jornada.

4ta Noche Fiesta Provincial del Pan Casero Sauce de Luna 2026 - La Nueva Fuerza del Chamame

La Sonora Chamamecera en la Fiesta Provincial del Pan Casero

Foto: Elonce.

Por otro lado, La Sonora Chamamecera subió al escenario con la impronta característica de la cumbia chamamecera, llevando a todos los presentes a una fiesta de sonidos y alegría. Con su estilo único, la banda logró que el público no solo disfrutara de la música, sino que también se dejara llevar por los contagiosos movimientos del ritmo. La combinación de la cumbia con el chamamé hizo que la fiesta cobrara una nueva dimensión, marcada por la energía positiva de cada acorde.

Foto: Elonce.

Con un repertorio lleno de éxitos, La Sonora Chamamecera demostró por qué es una de las bandas más queridas y populares dentro del género. Durante su presentación, la interacción con el público fue constante, creando un ambiente festivo e inigualable. La propuesta de la banda se convirtió en una de las más celebradas de la fiesta, uniendo a generaciones de fanáticos del chamamé con la frescura de la cumbia.

4ta Noche Fiesta Provincial del Pan Casero Sauce de Luna 2026 -La Sonora Chamamecera show

Cierre de Horacio Gaitán en la Fiesta Provincial del Pan Casero

Foto: Elonce.

El cierre de la Fiesta Provincial del Pan Casero estuvo a cargo de Horacio Gaitán, quien subió al escenario con su inconfundible estilo de chamamé y dejó una huella imborrable en todos los presentes. A medida que avanzaba su presentación, el público se entregó por completo a cada tema, acompañando con aplausos y cánticos el vibrante ritmo que caracterizó su performance. La conexión entre el artista y los asistentes fue inmediata, y su energía se sintió en cada rincón del predio.

Foto: Elonce.

Horacio Gaitán cerró la fiesta con una serie de clásicos que ya son parte del repertorio esencial del chamamé. Los asistentes no pudieron evitar unirse en un mar de emoción y baile, disfrutando de una noche que, sin duda, quedará grabada en la memoria de todos los presentes. El final de su actuación fue marcado por una ovación que se prolongó hasta que el músico dejó el escenario, consolidando su lugar como uno de los grandes referentes del género y poniendo el broche de oro a una fiesta exitosa.