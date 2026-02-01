La Fiesta Provincial del Pan Casero destacó por su patio gastronómico

El patio gastronómico fue uno de los puntos más visitados dentro del predio de la Fiesta Provincial del Pan Casero a lo largo del fin de semana. “Hacemos sándwiches de vacío, bondiola y matambre de cero, choripán. Somos de Bovril, estamos a 27 kilómetros de Sauce de Luna. Ya es el quinto año consecutivo que venimos a la Fiesta Provincial del Pan Casero”, destacó uno de los comerciantes. Además resumió: “Las noches anteriores han sido excelentes fue bastante concurrido. Anoche fue una locura”.

Los precios de los productos ofrecidos oscilaron entre los cuatro y seis mil pesos, según explicaron los vendedores. “Las ventas vienen bien, hoy está tranquilo, pero ayer no dimos abasto. Vendimos absolutamente todos los panes que salieron y todas las tartas asadas”, comentó otro comerciante, que detalló que el precio está fijado en $5.000. La preparación de los alimentos demandó dedicación y cuidado: “Tenes el amasado, la parte que leuda, tenes que llevarlo a que se cocine. Una vez que se cocine, tenes que rociarlo para que se enfríe bien. Tenes que estar cuidándolo de que no se queme y se cocine bien por dentro. Es un proceso bastante riguroso”.

Foto: Elonce.

Foto: Elonce.

Los visitantes también se mostraron satisfechos con la experiencia. “Estamos esperando la torta asada. Venimos todos los años. Ha estado todo muy lindo durante todas las noches. Ha estado tranquilo y hay una concurrencia de gente impresionante”, comentó una mujer oriunda de Sauce de Luna. Para muchos, el evento representa un espacio de encuentro familiar: “Sauce de Luna es un lugar donde podes reencontrarte con tu familia”, destacó otra vecina.

Tradición y gastronomía regional

Foto: Elonce.

Foto: Elonce.

El patio gastronómico no solo ofreció productos típicos como choripanes y sándwiches, sino también tartas, panes y postres elaborados de manera artesanal, reflejando la tradición culinaria de la región. Los comerciantes coincidieron en que la interacción con el público y la fidelidad de los visitantes contribuye a mantener viva esta propuesta año tras año.