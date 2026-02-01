La Fiesta Provincial del Pan Casero destacó por su patio gastronómico

REDACCIÓN ELONCE
El patio gastronómico de la Fiesta Provincial del Pan Casero se convirtió en uno de los puntos más concurridos del predio, donde vecinos y turistas disfrutaron de platos típicos y especialidades regionales durante todo el fin de semana.
El patio gastronómico fue uno de los puntos más visitados dentro del predio de la Fiesta Provincial del Pan Casero a lo largo del fin de semana. “Hacemos sándwiches de vacío, bondiola y matambre de cero, choripán. Somos de Bovril, estamos a 27 kilómetros de Sauce de Luna. Ya es el quinto año consecutivo que venimos a la Fiesta Provincial del Pan Casero”, destacó uno de los comerciantes. Además resumió: “Las noches anteriores han sido excelentes fue bastante concurrido. Anoche fue una locura”.
Los precios de los productos ofrecidos oscilaron entre los cuatro y seis mil pesos, según explicaron los vendedores. “Las ventas vienen bien, hoy está tranquilo, pero ayer no dimos abasto. Vendimos absolutamente todos los panes que salieron y todas las tartas asadas”, comentó otro comerciante, que detalló que el precio está fijado en $5.000. La preparación de los alimentos demandó dedicación y cuidado: “Tenes el amasado, la parte que leuda, tenes que llevarlo a que se cocine. Una vez que se cocine, tenes que rociarlo para que se enfríe bien. Tenes que estar cuidándolo de que no se queme y se cocine bien por dentro. Es un proceso bastante riguroso”.
Los visitantes también se mostraron satisfechos con la experiencia. “Estamos esperando la torta asada. Venimos todos los años. Ha estado todo muy lindo durante todas las noches. Ha estado tranquilo y hay una concurrencia de gente impresionante”, comentó una mujer oriunda de Sauce de Luna. Para muchos, el evento representa un espacio de encuentro familiar: “Sauce de Luna es un lugar donde podes reencontrarte con tu familia”, destacó otra vecina.
Tradición y gastronomía regional
El patio gastronómico no solo ofreció productos típicos como choripanes y sándwiches, sino también tartas, panes y postres elaborados de manera artesanal, reflejando la tradición culinaria de la región. Los comerciantes coincidieron en que la interacción con el público y la fidelidad de los visitantes contribuye a mantener viva esta propuesta año tras año.