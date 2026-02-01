Carnaval del País: una comparsa celebró la vida con un emotivo baby shower

El Carnaval del País fue escenario de un momento tan inesperado como conmovedor en Gualeguaychú, cuando la comparsa Ara Yeví decidió celebrar la llegada de una nueva vida con un baby shower cargado de amor y emoción. En plena fiesta carnestolenda, el carnaval se detuvo para abrazar una historia profundamente humana.

La sorpresa estuvo destinada a Pamela Martínez y Lorenzo, integrantes de la familia carnavalera, quienes fueron homenajeados con una celebración íntima pero llena de significado. Entre risas, aplausos y gestos de cariño, la comparsa demostró que el carnaval también es un espacio donde se comparten los momentos más importantes de la vida.

El encuentro incluyó tres tortas, decoración especialmente preparada para la ocasión, comida compartida y, sobre todo, el acompañamiento de compañeros y amigos que forman parte del corazón del carnaval.

Foto: Ará Yeví.

Una celebración que trascendió el espectáculo

Lejos del despliegue habitual de plumas, carrozas y coreografías, el Carnaval del País mostró su costado más sensible. El baby shower se convirtió en un símbolo del espíritu comunitario que distingue a Ara Yeví y al carnaval de Gualeguaychú en general.

Cada detalle estuvo pensado para que la pareja se sintiera acompañada y contenida, reflejando los lazos que se construyen a lo largo de años de trabajo, ensayos y noches compartidas sobre el Corsódromo. El festejo fue una pausa emotiva dentro de la vorágine carnavalera.

Las imágenes del momento rápidamente comenzaron a circular, generando repercusión y mensajes de afecto que destacaron el valor humano del carnaval, más allá de la competencia y el espectáculo.