Colón superó el 80% de ocupación y generó más de $34.500 millones en enero

La ciudad de Colón cerró enero de 2026 con números históricos en materia turística. Según el balance difundido por el área de Turismo, el destino alcanzó una ocupación promedio superior al 80%, superando en un 15% las reservas previas y consolidándose como uno de los principales polos turísticos de Entre Ríos y del país.

El movimiento registrado durante el primer mes del año arrojó un total de 360.000 pernoctes, de los cuales 300.000 correspondieron a plazas formales de alojamiento y otros 60.000 a campings. A esto se sumaron unos 80.000 excursionistas. En conjunto, la actividad generó un impacto económico estimado en $34.500 millones, con incidencia directa en alojamiento, gastronomía, termas, excursiones, transporte y comercios locales.

Desde el municipio destacaron que el comportamiento del turista mantuvo la tendencia del último año: estadías más cortas, de un promedio de 4,5 días, decisiones de último momento y una fuerte búsqueda de relación precio-calidad. A pesar de ello, Colón logró ubicarse por encima de la media provincial (+14%) y nacional (+5%).

Playas, termas y agenda cultural

El buen desempeño del destino se explicó por el funcionamiento integral de sus principales productos. Las playas, con acceso gratuito, mantuvieron actividad constante gracias a los trabajos de mantenimiento y a la oferta de servicios públicos. Las ferias de artesanos y emprendedores, paseos al aire libre y zonas de parrillas públicas se consolidaron como espacios de encuentro para turistas y vecinos.

(foto Municipalidad de Colón)

El complejo termal, por su parte, registró un alto volumen de ingresos diarios desde el 1° de enero, con propuestas de spa, yoga, shows en vivo, aguagym y actividades recreativas. Además, todos los sábados se desarrolló “Termas bajo las estrellas”, una alternativa nocturna que sumó valor a la oferta.

En clave de innovación, los paradores de playa ampliaron sus servicios con propuestas como sunset, shows en vivo y alquiler de reposeras y sombrillas. El Parque Nacional El Palmar mantuvo alto nivel de consultas, aunque las altas temperaturas moderaron su afluencia.

Propuestas para toda la familia

Atractivos como Molino Aventuras y la Granja “La Administración” funcionaron como complemento ideal para grupos familiares. En tanto, las bodegas de Tierra de Palmares ofrecieron experiencias enogastronómicas, mientras que el Museo Molino Forclaz se destacó con funciones teatralizadas a sala llena.

(foto Municipalidad de Colón)

Los servicios de ecoturismo, excursiones y actividades náuticas mantuvieron buen nivel de demanda, pese a que la crecida del río y algunos días de viento afectaron la regularidad. En la Casa del Bicentenario, la programación teatral y musical reforzó el perfil cultural del destino.

Los tradicionales Corsos Colonenses aportaron un marco festivo durante los fines de semana, con 12 noches de desfile y carnaval en Plaza Washington.

Eventos que traccionaron público

Colón también se consolidó como sede de eventos. Se destacó el torneo de fútbol infantil en Club Sauce, la competencia nocturna de Motocross y la Fiesta del Turista, que registró convocatoria récord. A esto se sumó la Convención de Tatuajes en Club Ñapindá, con más de 5.000 asistentes y artistas de distintas provincias y países.

(foto Municipalidad de Colón)

Promoción y posicionamiento

La Secretaría de Turismo sostuvo una estrategia de promoción continua, con presencia en medios nacionales y cobertura de periodistas e influencers. Según se informó, las piezas audiovisuales alcanzaron promedios cercanos a 19.000 visualizaciones, confirmando el interés por el destino.

(foto Municipalidad de Colón)

Desde el área de Turismo remarcaron que, en un contexto nacional de consumo turístico heterogéneo, Colón logró posicionarse entre los destinos con mejor desempeño del país, combinando naturaleza, eventos, servicios de calidad y una agenda diversa que potencia su competitividad.