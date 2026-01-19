Comenzaron los Tradicionales Corsos Colonenses 2026 en Plaza Washington

Con una gran convocatoria de público, se puso en marcha una nueva edición del evento popular más convocante; el inicio de los corsos reunió a murgas, comparsas, batucadas y carrozas durante las noches de verano.
Los Tradicionales Corsos Colonenses 2026 comenzaron este fin de semana en el circuito montado en Plaza Washington, con una destacada respuesta del público y un marcado clima festivo. La propuesta volvió a llenar de color, música y alegría las calles de Colón, consolidándose como uno de los eventos culturales más importantes del verano.
La apertura de una nueva edición del carnaval reunió a familias, vecinos y turistas, que acompañaron el desfile de agrupaciones locales y disfrutaron de una noche atravesada por el ritmo de batucadas, murgas, comparsas y carrozas, en una celebración que forma parte de la identidad cultural de la ciudad.
Desde la Municipalidad, a través de la Secretaría de Turismo y Cultura, se acompañó el desarrollo del evento, que se extenderá durante varias semanas y sostiene viva una tradición profundamente arraigada en la comunidad colonense.
Un circuito que vibra al ritmo del carnaval
Los corsos se desarrollan en el circuito delimitado en inmediaciones de Plaza Washington, con apertura de boleterías desde las 20 y el inicio del desfile previsto a partir de las 22. La propuesta invita a disfrutar en familia o con amigos de una noche cargada de alegría y despliegue artístico.
Pasistas, batucadas y personajes caracterizados forman parte del show visual que distingue al carnaval colonense, con muñecos tradicionales y una puesta en escena que combina creatividad, ritmo y trabajo colectivo.
Las agrupaciones protagonistas
En esta edición participan las murgas mayores Lirios del Plata, Vendaval y Acá Está la Que Faltaba; la murga menor Los Rebeldes del Sur; la murga juvenil Se Corre la Bola; la comparsa infanto-juvenil Sanba Tuka Belesa; las batucadas mayores Ivy Marey y Camba Cuá; la batería Mahoma; y las carrozas de los clubes La Armonía, La Unión, Defensores, Ñapindá y Campito, que aportan color y movimiento a cada noche.
Días, fechas y entradas
Los Tradicionales Corsos Colonenses se realizan los viernes, sábados y domingos, hasta el 8 de febrero, con boleterías habilitadas desde las 20 y desfile a partir de las 22.
El valor de las entradas fue fijado en $2.000 para menores, $4.000 para residentes mayores y $8.000 para la entrada general.
Desde el Municipio destacaron que el carnaval forma parte de un calendario de actividades estivales pensado para promover el encuentro, el disfrute y el acompañamiento al turismo, consolidando a los corsos como una de las expresiones culturales más representativas del verano en la ciudad.